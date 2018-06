Sommerfahrplan des TSV 1860: Testspiel gegen CL-Teilnehmer in Geretsried

Zehn Testspiele und zwei Trainingslager in 39 Tagen - so lautet der Fahrplan der Saison-Vorbereitung des TSV 1860 München auf die 3. Liga. Der Überblick.

München - Eineinhalb Wochen haben die Münchner Löwen noch, um sich nach der langen Saison, die mit dem Aufstieg in die 3. Liga gekrönt werden konnte, zu erholen. Am 18. Juni geht es dann aber los mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Der erste Termin führt die Akteure des TSV 1860 zum allseits unbeliebten Laktattest zum Check der Fitness. Einen Tag später steht dann der Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße 114 auf dem Programm.

Insgesamt wird der Neu-Drittligist zehn Testspiele bis zum Start der Liga am 27. Juli bestreiten, vier davon in oder im Großraum München. Der prominenteste Gegner dabei ist am 30. Juni der FC Basel, dem Schweizer Serienmeister und Teilnehmer an der Qualifikation zur Champions League. Zudem werden die Löwen neben dem bereits angekündigten Trainingslager in Bodenmais ein weiteres in Kössen (Österreich) nahe der deutschen Grenze zum Chiemgau absolvieren.

39 Tage Vorbereitung auf 38 Spieltage 3. Liga plus DFB-Pokal und Toto-Pokal - was die Spieler des TSV 1860 bis zum Anstoß der Spielzeit im Detail erwartet, verrät Ihnen unser Überblick.

Sommerfahrplan 2018 des TSV 1860 in der Übersicht