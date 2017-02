Diese Löwen machen Lust auf mehr

München - Hasan Ismaik lag sich auf der Tribüne mit Präsident Peter Cassalette in den Armen, unten rissen Trainer Vitor Pereira und die Spieler die Fäuste nach oben: Dieses 2:0 (2:0) der Löwen gegen den 1. FC Nürnberg vor 24 100 Zuschauern in der Arena – es war der „Big Point“, den sie alle so ersehnt hatten bei 1860.

Dank der Treffer der Winterzugänge Abdulaya Ba (16.) und Lumor (40.) liegen die Löwen in der Tabelle nun sieben Punkte vor der Abstiegszone. Ein beruhigendes Polster im Kampf um den Klassenerhalt, zumal der Sieg durchaus das Prädikat „souverän“ verdiente. Pereiras Taktik aus Ballkontrolle und situativem Pressing ist angekommen in den Köpfen und Beinen der Spieler. Ja, es sieht nach Fußball aus, was die Sechziger inzwischen abliefern.

„Die letzten Spiele waren immer sehr eng, heute sind wir früh 2:0 in Führung gegangen, das ist uns natürlich entgegengekommen“, bilanzierte Sebastian Boenisch. „Wir können sicher noch ein paar Sachen optimieren, zum Beispiel das 3:0 machen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. War ein schöner Abend.“ Auch der Coach war zufrieden: „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und mit der Leistung heute. Ich freue mich, dass die Mannschaft die Vorgaben umgesetzt hat. Ich möchte, dass die Mannschaft mit diesem Spirit weiter arbeitet. Und zwar alle, auch draußen auf der Bank. Der beste Fußball für mich ist, wenn wir viele Chancen kreieren und keine zulassen. Hin und her, das brauche ich nicht. Wir müssen noch viel verbessern und als Mannschaft noch wachsen.“

Kaum verwunderlich hatte Pereira dieselbe Aufstellung wie beim 2:1 gegen den KSC gewählt. Kai Bülow und Romuald Lacazette bildeten die Mittelfeld-Zentrale, die Flügelpaare Lumor/Aycicek (links) und Wittek/Amilton (rechts) sollten Nürnbergs ersatzgeschwächte Defensive vor unlösbare Aufgaben stellen. Bereits in der 2. Minute hatten die Fans der Blauen den Torschrei auf den Lippen. Nach einem Aussetzer von Hovland hatte Gytkjaer freie Schussbahn, Club-Keeper Kirschbaum konnte parieren. Bei den nächsten beiden Szenen sah der Torwart dafür unglücklich bis unterirdisch aus. Erst kam er bei Ayciceks Eckball unentschlossen aus seinem Kasten, Abdulaye Ba wuchtete die Kugel per Kopf ins Netz (16.), das 2:0 der Löwen bot dann sogar Anlass zu Namenswitzen. Lumor hatte nach einem sehenswerten Querpass von Lacazette aus 20 Metern flach abgezogen, Kirschbaum fiel um wie ein solcher und ließ die Kugel ins Torwarteck flitzen. 40 Minuten waren gespielt, und nichts deutete darauf hin, dass der Club diesen Rückstand noch würde wenden können. 1860 kontrollierte das Geschehen, ließ den Ball laufen und hielt die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen eng. Der stets kritische Pereira konnte sich ein zufriedenes Lächeln zur Pause nicht verkneifen.

Auch nach dem Wechsel blieben die Gastgeber Herr der Lage. Zwar attackierte Nürnberg nun aggressiver und zielgerichteter, doch bis auf eine zum Torschuss geratene Flanke von Kammerbauerm die Ortega gerade noch entschärfen konnte (78.) und einen Lattenknaller von Parker in der Nachspielzeit kam nichts dabei rüber. Sechzig hätte sogar schon höher führen können, doch dieses Mal war Kirschbaum gegen den freigespielten Aycicek zur Stelle (59.) gewesen.

So stand am Ende Pereiras erstes „zu Null“, ein Indiz der Kontrolle, die der Coach als erstes Ziel auf dem Lehrplan stehen hat. Am Freitag geht’s zum Tabellendritten Union Berlin. Mit einer Leistung wie gestern ist auch in der Alten Försterei was zu holen.

Weitere Aussagen und Stimmen:

Vitor Pereira: „Wir sind mit einer sehr guten ersten Halbzeit gut reingekommen. Das waren verdiente drei Punkte, auch wenn die letzten 20 Minuten nicht mehr ganz so gut waren. Die Mannschaft wächst Spiel für Spiel zusammen, sie versteht auch die Spielmomente besser, also wann sie den Ball halten soll, wann sie angreifen soll. Unsere Schwierigkeiten am Ende sind auch Teil des Prozesses.“

Sebastian Boenisch: „Gut, dass der Sieg dieses Mal nicht erst in der letzten Minute klargemacht wurde. Wir können zufrieden sein, aber es kann immer auch besser sein. Wir haben die Torschützen von heute natürlich nicht unbedingt fürs Toreschießen gekauft (lacht), aber dann ist das natürlich umso schöner. Das zweite Tor war auch sehr gut herausgespielt, weil das auch Trainingsinhalte sind, die wir da auf dem Platz gezeigt haben. Amilton ist pfeilschnell, das ist für uns auch wichtig, dass man da einen langen Ball spielen kann - da geht‘s dann ab. Ich glaube schon, dass unser Spiel die Handschrift vom Trainer hat. Vieles funktioniert gut, aber vieles kann noch besser funktionieren. Wir kommunizieren viel hinten in der Dreierkette, das ist immer sehr wichtig. So erspart man sich manchmal auch Laufwege.“

Abdoulaye Ba: „Das war ein sehr wichtiges Spiel und ein Schritt nach vorne, die Leistung der Mannschaft war gut. Die frühe Gelbe Karte hat mich nicht beeinflusst, ich habe auch genug Erfahrung. Man spürt eine andere Stimmung jetzt in der Kabine, die drei Punkte sind natürlich wichtig für die Stimmung.“