Statt Balotelli: BVB ist heiß auf diesen Ex-Löwen

Kickt bald der nächste Ex-Löwe für den BVB? Dortmund hat ein Auge auf einen Frankfurter geworfen.

Dortmund - Dass Borussia Dortmund eine Vorliebe für Spieler hat, die einmal beim TSV 1860 München gekickt haben, ist kein Geheimnis: Sven Bender und Julian Weigl sind nur zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Nun soll der BVB laut „Bild“ ein Auge auf einen ehemaligen Münchner geworfen haben, der die Bundesliga im Trikot vom Eintracht Frankfurt aufgemischt hat: Marius Wolf (22).

Fünf Tore und neun Vorlagen in 28 Bundesligaspielen waren für die BVB-Verantwortlichen offenbar genug, um sich ernste Gedanken über Wolf zu machen, der von 2012 bis 2016 bei den Löwen kickte und dort in der U19, der zweiten Mannschaft und den Profis zum Einsatz kam. Für die erste Mannschaft traf Wolf in 44 Spielen fünfmal. Gebürtig stammt Wolf aus Coburg, seine fußballerischen Wurzeln hat er beim 1. FC Nürnberg. Seine ersten Bundesliga-Erfahrungen sammelte er bei Hannover 96.

+ Marius Wolf jubelt für Eintracht Frankfurt. © dpa / Thomas Frey

Kassieren die Löwen?

Interessant ist, dass sich Dortmund anscheinend für Wolf, aber gegen Mario Balotelli entschieden hat. Der Skandal-Kicker aus Italien blühte beim (wohl) neuen Dortmunder Trainer Lucien Favre in Nizza zuletzt auf, erzielte in 36 Pflichtspielen 24 Tore und wäre am Saisonende ablösefrei. Er ist den Dortmundern laut dem Blatt angeboten worden, doch sie ziehen wohl Wolf vor. Er soll wohl acht bis zehn Millionen Euro kosten. Ob die Löwen dann auch eine Ausbildungsentschädigung kassieren?

Mitspieler Kevin-Prince Boateng ist jedenfalls voll des Lobes für seinen jungen Kollegen: „Marius ist schon jetzt einer der besten Spieler auf der rechten Seite. Macht er so weiter, wird er auf jeden Fall Nationalspieler.“ Wolf kann sich mit Frankfurt sogar noch einen Titel sichern - im Pokalfinale von Berlin gegen Meister Bayern München.

cg