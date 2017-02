Stefan Mugosa: Kaum weg von den Löwen, und schon trifft er

Bochum - Sicher nur Zufall, aber ein ziemlich bitterer für den TSV 1860 München: Stefan Mugosa hat in seinem ersten Spiel für den Karlsruher SC gleich ein Tor erzielt. Bei den Löwen war es nicht so rund gelaufen.

Stefan Mugosas Zeit bei den Löwen lief alles andere als erfolgreich. 33 Pflichtspiele hatte der Montenegriner seit seinem Wechsel von Erzgebirge Aue zu den Sechzgern im Sommer 2015 absolviert - und dabei gerade mal ein mickriges Törchen erzielt (in der vergangenen Saison beim 2:1-Sensationssieg im Pokal in Mainz). In der vergangenen Woche beendeten die Löwen das Missverständnis vorerst und gaben den 24-Jährigen leihweise an den direkten Abstiegskonkurrenten Karlsruher SC ab. Und was passierte? Mugosa erzielte in seinem ersten Pflichtspiel für die Badener gleich ein Tor. Er brauchte sogar nach seiner Einwechslung beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum nur zehn Minuten, ehe er in der 74. Minute zur Führung für den KSC einnetzte.

Mugosas Raketenstart beim KSC weckt Erinnerungen an Bobby Wood. Der US-Amerikaner wurde einst bei Sechzig vom Hof gejagt und startete dann bei Union Berlin durch. Mittlerweile schießt der Stürmer seine Tore für den Hamburger SV.

Kleiner Trost immerhin für den TSV 1860: Die Karlsruher kassierten noch den Ausgleich, damit bleiben die Münchner in der Tabelle noch einen Punkt vor Mugosas neuem Klub.

