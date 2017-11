Großer Name im Anflug: Wörns soll Job bei 1860 bekommen

Als Trainer der U19 und U21 des TSV 1860 bewältigt Wolfgang Schellenberg derzeit eine absolute Mammutaufgabe. Jetzt soll der 45-Jährige entlastet werden - durch die Verpflichtung eines 66-fachen deutschen Nationalspielers.

Bis zum August diesen Jahres war Christian Wörns als hauptamtlicher Trainer bei der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg tätig. Nun soll er den Nachwuchs der Löwen auf Vordermann bringen, wie die Bild berichtet. Der TSV 1860 will dem 45-Jährigen offenbar die Verantwortung als Trainer für die U19 und U21 übertragen. Geschäftsführer Markus Fauser hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, professionelle Strukturen im Nachwuchsbereich zu etablieren.

Bisher waren die ältesten Ausbildungsmannschaften der Löwen von Wolfgang Schellenberg betreut worden, der sich fortan wieder auf seine Rolle als Chef des Nachwuchsleistungszentrums konzentrieren soll. Beide Teams hinken ihren Ansprüchen kurz vor Ende der Hinrunde hinterher. Die U19, mit der klarer Mission Wiederaufstieg in die Saison gestartet, liegt bereits fünf Punkte hinter Tabellenführer Ingolstadt, die Reserve kommt der Abstiegsregion in der Bayernliga Süd bereits bedrohlich nahe.

Prominente Mitbewerber

Es gibt also einiges zu tun für den neuen Mann auf der Kommandobrücke. Als Spieler hat Wörns über 500 Pflichtspiele für Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen absolviert. Im DFB-Dress nahm der Defensivspezialist an der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich teil. Insgesamt sind für den 45-Jährigen 66 Länderspiel-Einsätze notiert. Neben seiner Tätigkeit in Augsburg hat Wörns unter anderem Trainererfahrung im Nachwuchs des VfL Bochum und als Assistent bei der SpVgg Unterhaching gesammelt.

Dem Vernehmen nach hat sich Wörns bei der Neubesetzung des Trainerpostens an der Grünwalder Straße gegen namhafte Konkurrenten durchgesetzt. Wie dieblaue24 berichtet, sollen auch die Ex-Profis Thomas Brdaric und Jens Lehmann Interesse an einem Engagement beim TSV 1860 gezeigt haben.

lks