Stimmen zum Löwen-Aus: „Ein 4:0 oder 5:0, verpackt als 2:0“

Lotte - Nach der Achtelfinale-Niederlage im DFB-Pokal gegen Lotte ist Löwen-Trainer Vitor Pereira bedient. Für Sportfreunde-Trainer Ismail Atalan hätte das Ergebnis auch höher ausfallen können.

Pokalschreck Sportfreunde Lotte hat seine Erfolgsserie auch gegen den Zweitligisten 1860 München fortgesetzt und sensationell erstmals das Viertelfinale erreicht. Der Drittliga-Aufsteiger besiegte enttäuschende Löwen mit 2:0 (1:0) und lehrt nach den vorherigen Erfolgen gegen die Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen die Großen im DFB-Pokal weiter das Fürchten.

Jaroslaw Lindner (28.) und Kevin Freiberger (58.) schossen vor 10.059 Zuschauern im ausverkauften Frimo-Stadion die Mannschaft von Trainer Ismail Atalan bei Eiseskälte zum größten Erfolg der Lotter Vereinsgeschichte. Bei 1860 sah Ribamar wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+3).

Vitor Pereira (Trainer TSV 1860 München): „Wir sind gut reingekommen in das Spiel. Wir haben versucht, auf diesem Rasen zu spielen, was nicht einfach war. Wir hatten am Anfang gute 30 Minuten. Bis zum Tor waren wir gut im Spiel und besser als Lotte. Nach dem Tor hatten wir sehr viele Schwierigkeiten. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr viele Konterchancen zugelassen und am Ende war der Sieg von Lotte auch verdient. Jetzt müssen wir uns auf die Liga konzentrieren. Wir haben viele Probleme, die wir lösen müssen und nur wenig Zeit und wir müssen einfach weiter arbeiten. “

... über Ribamar: „Das darf natürlich nicht passieren.“

... über die Auswechslung von Aigner: „Es war ein sehr emotionales Spiel und Aigner ist ein emotionaler Spieler. Ich wollte nicht riskieren, dass wir in der zweiten Halbzeit irgendwann in Unterzahl spielen müssen.

Jan Mauersberger (Kapitän TSV 1860 München): „Wir haben in der ersten Halbzeit ein recht gutes Spiel gemacht. An der Einstellung hat es nicht gelegen. Das 0:2 war der Knackpunkt.

Maxi Wittek (TSV 1860 München): „Der Frust der Fans ist absolut nachvollziehbar. Ein großes Lob und vielen Dank, dass so viele unter der Woche hierhergekommen sind. Natürlich ist das für alle enttäuschend. Wir haben uns heute den Schneid abkaufen lassen.“

Sebastian Boenisch (T SV 1860 München): „Das ist nur schwer zu erklären. Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber uns ist es auf diesem Untergrund unheimlich schwer gefallen. Das soll keine Ausrede sein, aber bei solchen Platzverhältnissen ist es gut, wenn man in die Box kommt. Denn dann kann immer mal ein Ball reingehen. Doch das ist uns nicht gelungen. Der letzte Pass und die Flanken kamen nicht an, insofern sind wir verdienterweise heute nicht weitergekommen.“

Ismail Atalan (Trainer Sportfreunde Lotte): „Nach Spielende musste ich mich kurz selber finden. Die Art und Weise wie wir Fußball Spielen gefällt mir. Die Mannschaft macht es mir als Trainer unglaublich einfach. Am Samstag haben wir das nächste schwierige Spiel. Trotzdem sollen die Spieler diesen Tag auch mal genießen können.“

... über das Spiel: „Wir hatten die ersten 25 Minuten Probleme, ins Spiel zu finden. Wir hatten da zu viel Respekt. Wir haben viel Willen und Bereitschaft gezeigt. Das 1:0 war für uns der Dosenöffner. Dadurch sind wir besser ins Spiel gekommen, haben mehr Selbstbewusstsein gehabt. Nach der Halbzeit haben wir richtig, richtig guten Konterfußball gezeigt. Wir hätten sofort das 2:0 machen müssen. Ich glaube, das war ein 4:0 oder 5:0, verpackt als ein 2:0, um Thomas Tuchel zu zitieren. Wenn wir die Konter besser ausspielen, haben wir früher Ruhe. 1860 hat individuelle Klasse, aber richtig gefährlich waren sie dann nicht. Ein absolut verdienter Sieg für uns. Ich bin stolz auf die Art und Weise. Ich wünsche Pereira alles Gute bei den Löwen.“

... über seine Zukunft bei den Sportfreunden Lotte: „Ich habe hier eine Aufgabe zu erledigen. Wir haben das Ziel, in der dritten Liga zu bleiben. Weiter denk ich nicht. Was die Zukunft bringt, muss man abwarten. Es macht unglaublich Spaß mit dieser Truppe. Was im Sommer passiert, wird man sehen.“

