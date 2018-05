Nur noch ein Schritt bis zum Löwen-Aufstieg: „Wir haben alle Sechzig im Herzen“

Der TSV 1860 München hat sich durch den Sieg beim 1. FC Saarbrücken eine gute Ausgangsposition geschaffen, in die 3. Liga aufzusteigen. Das sagen Daniel Bierofka, Felix Weber und Co..

Völklingen - Es war ein verrücktes Spiel! Kurz nach dem Anpfiff sorgte Sascha Mölders für die frühe Löwen-Führung (1.), dann flog Kevin Behrens mit Rot vom Platz (26.). Noch vor dem Pausentee glichen die Gastgeber in Unterzahl per Sonntagsschuss aus, ehe die Löwen nach Wiederanpfiff durch Nico Karger (47.) wieder in Führung gingen. Die Partie bot alles, was ein Fußballspiel bieten sollte. Patrick Schmidt, der eingewechselte Top-Torjäger des 1. FC Saarbrücken glich in der 75. Minute tatsächlich wieder aus, doch abermals Mölders sorgte in der Schlussphase für glückliche Gesichter bei den Löwen und traf in typischer Stürmermanier zum 3:2-Endstand (84.).

Auch interessant? So sehen Sie 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München im Re-Live-Stream

Klar, dass noch solch einem Spiel viel zu reden gibt. Wir haben die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

Felix Weber (Kapitän TSV 1860) über …

… den Spielverlauf: "Als es noch Elf-gegen-elf stand, sind wir etwas geschwommen. Nach der roten Karte wurde es besser. Das 1:1 war dann bitter, den trifft er nie wieder so. Dann müssen wir einfach mehr Tore machen, wir hatten gute Chancen. Beim 2:2 war es mein Fehler, aber es sind auch mehre ausgerutscht. Aber 3:2, da können wir uns überhaupt nicht beschweren, das ist ein sehr gutes Ergebnis."

… den Einsatz der Löwen: "Von der Leidenschaft und vom Wille haben alle Sechzig im Herzen, das hat man gesehen!"

Der Ticker zum Nachlesen: 1860 gewinnt Hinspiel der Relegation - Mölders der Matchwinner

… die Ansprache von Trainer Bierofka vor dem Spiel: "So viel hat er nicht mehr sagen müssen, wir waren heiß wie Frittenfett."

… die Ausgangslage für das Rückspiel: "Wir wissen, dass wir noch ein Rückspiel haben. Angst haben wir nicht, wir haben Respekt. Am Sonntag wollen wir alles klar machen."

… das Mölders-Tor nach nur 45 Sekunden: "Ich habe das gar nicht glauben können, das war geil!"

… den Platzverweis. War er berechtigt? "Ich glaube schon. Er rutscht zwar vorbei, aber er hat den rechten Fuß an Nonos Schienbein durchgezogen."

Markus Ziereis (TSV 1860 München):

… das Spiel: "Es war unglaublich anstregend, aber das ist ein super Ergebnis. Schade, dass wir noch zwei Gegentore in Überzahl kriegen. Aber ein Riesenkompliment an die ganze Mannschaft, wir haben alles rein- und rausgehauen. Drei Auswärtstore sind überragend. Die Gegentore müssen wir besser verteidigen, aber insgesamt war es wirklich völlig in Ordnung."

… das Rückspiel: "Saarbrücken wird direkt da sein, das wird ein richtig schweres Spiel. Wir dürfen uns jetzt nicht auf dem Ergebnis ausruhen und müssen Vollgas gehen. Wir wollen auch das nächste Spiel gewinnen, das ist möglich. Heute hat man gesehen, dass wenn wir einen richtig guten Tag haben, dass wirklich alles möglich ist. Viele hätten das 3:2 uns nicht zugetraut."

… die Ausgangslage. War das die halbe Miete? "Nein, überhaupt nicht! Das erste Spiel ist vorbei, aber am Sonntag zählt es. Wir können uns überhaupt nicht ausruhen. Das ist ein super Hinspielergebnis, aber am Sonntag wird es brutal schwierig. Saarbrücken hat eine Riesenqualität, das dürfen wir nicht unterschätzen."

… den Platzverweis gegen Behrens: "Es war eine klare Rote Karte, wie der da reingegangen ist."

… die Vorbereitung auf das Hinspiel: "Biero hat uns über den Gegner alles gesagt, wir waren top vorbereitet und uns überragend motiviert. Das hat man heute gesehen."

… die Vorbereitung auf das Rückspiel: "Wir werden dieses Spiel und unsere Fehler analysieren. Wir schauen, dass wir das Gute noch einmal so machen und noch einiges verbessern."

+ Emotionaler Start: Sascha Mölders trifft nach wenigen Sekunden zur Löwen-Führung. © MiS

Daniel Bierfoka (Trainer, TSV 1860) über...

...den Spielverlauf: "Wir können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Für uns war der Spielverlauf natürlich super. Wir haben gleich zu Beginn das Tor gemacht nach einem Standard, dann hatte Koussou die große Chance zum 2:0. Im Anschluss mussten wir einige Chancen von Saarbrücken überstehen, ehe die Rote Karte kam. Dennoch muss man sagen, dass Saarbrücken sehr mutig aufgetreten ist - auch mit einem Mann weniger. Der Ausgleich kurz vor der Pause hat uns gezeigt, dass man diesen Gegner auch mit einem Mann mehr hart verteidigen musst. Sie haben viel Qualität."

... das Spiel in Überzahl: "Nach der Pause kommen wir auch wieder super raus. Das 2:2 war natürlich eine Katastrophe für uns, mit einem Mann mehr nochmal das 2:2 und den Ausgleich zu bekommen."

... das Rückspiel am Sonntag: "Am Sonntag wird das nochmal eine Mammutaufgabe für uns, diese Mannschaft zu verteidigen."

Löwen-Sieg in Saarbrücken: Fünf Mal die 2 und einer verdient sich die 1

Dirk Lottner (Trainer, 1. FC Saarbrücken) über...

...den Spielverlauf: "Vor der so einer Partie geht man natürlich diverse Szenarien durch, wie solch ein Spiel laufen könnte. Das absolute Horror-Szenario haben wir dann erlebt, als wir nach wenigen Sekunden das 0:1 kassieren und dann wenig später Rote Karte bekommen haben. Diese Dinge sind heute eingetreten, obwohl wir im Vorfeld immer betont haben, wie wichtig der Kopf ist, die Klarheit in der Birne."

... seine Pausenansprache: "In der zweiten Hälfte wollten wir dann etwas tiefer agieren und abwarten. Ich haben an die Jungs appelliert, dass wir zwei Spiele in diesem Wettbewerb haben. Aber wenn du dann aus der Halbzeit kommst und wieder direkt das Gegentor kassierst, dann wird auch das zweite Spiel nicht leichter."

... die Chancen im Rückspiel: "Fakt ist: Wir waren heute in der Lage mit zehn Mann gegen Sechzig zwei Tore zu erzielen - warum soll uns das nicht am Sonntag bei den Löwen, hoffentlich dann bei Elf-gegen-elf, auch gelingen? Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt. Wir müssen das Positive aus diesem Spiel mitnehmen."

... das 2:3 kurz vor Schluss: "Natürlich müssen wir in der Schlussphase dafür sorgen, dass wir mit dem 2:2 nach Hause gehen, aber die Ausgangslage hat sich nicht grundlegend geändert. So müssen wir eben zwei Tore auswärts schießen und wir haben in dieser Saison oft genug bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind."

... die Stärke der Löwen: "Wir wussten im Vorfeld, dass gerade auf den Außen bei Sechzig Qualität und Tempo ist, dann liegt es an der Tagesform des Einzelnen so zu erreichen, dass der Gegner keine Chance hat."

fs/fw/ffu