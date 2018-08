Nach großer Sorge um Karger: So erklären die Löwen den Vorfall beim Training

Die Sorgen waren groß, als Nico Karger am Dienstagnachmittag das Mannschaftstraining beim TSV 1860 abbrechen musste. Am Mittwoch gab es dann nach einer genauen Untersuchung Entwarnung.

München - Er spüre einen „ganz komischen Herzschlag“, meinte der Flügelstürmer am Dienstag auf dem Weg in die Kabine. Dazu sei ihm schwindelig.

Umgehend wurde Karger zur Untersuchung zu Mannschaftsarzt Dr. Willi Widenmayer gebracht. Die ersten Aussagen von Sportchef Günther Gorenzel: „Nico hatte Herz-Kreislauf-Probleme. Es ist ihm schummrig geworden, daher musste er abbrechen. Er ist jetzt bei der ärztlichen Abklärung. Mehr können wir noch nicht sagen, denn das kann vielfältige Gründe haben.“ Noch am späten Abend gab es eine erste Entwarnung: „Nico geht es so weit gut“, teilte Gorenzel via WhatsApp mit. „Finale Abklärung und Einschätzung morgen Vormittag nach Vorliegen der letzten Testergebnisse.“

„Keine abnormen Werte festgestellt“

Am Mittwoch um 9.54 Uhr dann die erleichternde Nachricht: „Nico wurde gestern und heute ausführlichen Tests von unseren Vereinsärzten und in einer Spezialklinik unterzogen, um jede Eventualität auszuschließen“, schrieb Gorenzel. „Dabei wurden keine abnormen Werte festgestellt. Nico hatte gestern leichte Magen-Darm-Probleme und daher wenig gegessen. Damit wird der Vorfall beim gestrigen Training von unseren Ärzten erklärt. Nico wird heute eine leichte Laufeinheit absolvieren und soll morgen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.“

Karger selbst durfte nach seiner Laufeinheit Mittwochnachmittag nichts sagen. Die Medienpolitik der Löwen ist nach einigen Irritationen in den letzten Wochen restriktiver geworden. Erst am Donnerstag wird Trainer Daniel Bierofka zur obligatorischen Pressekonferenz vor die Presse treten. Für Interviews gilt neuerdings die 48-Stunden-Regel, sprich: Die beiden Tage vor dem Spiel sollen sich die Spieler ausschließlich auf den Sport konzentrieren.

Am Freitag um 19 Uhr (live bei Telekom Sport) treffen die Löwen im Grünwalder Stadion auf Energie Cottbus. Der Mitaufsteiger aus der Lausitz reist mit rund 1000 Fans im Schlepptau nach Giesing. Als Risikospiel mit erhöhtem Polizeiaufgebot wurde die Partie nicht eingestuft. Den Löwenfans, die mit der U-Bahn zum Stadion kommen, wird trotzdem empfohlen, wie bei den Spielen gegen Saarbrücken und zuletzt Kiel nicht die U1 zum Wettersteinplatz zu nehmen, sondern mit der U2 zur Silberhornstraße zu kommen.

