TSV 1860 München im Live-Ticker: Hält die Super-Serie der Löwen auch beim SV Meppen?

Zehn Spiele sind die Löwen in der 3. Liga ohne Niederlage. Am Samstag muss der TSV 1860 München beim SV Meppen ran.

SV Meppen - T SV 1860 München , Samstag, 14 Uhr

, Samstag, 14 Uhr Die Löwen sind in der 3. Liga seit zehn Spielen ungeschlagen.

sind in der seit zehn Spielen ungeschlagen. Stefan Lex und Quirin Moll fehlen beim Auswärtsspiel im Emsland.

Update vom 14. Februar, 21.30 Uhr: Der TSV 1860 München ist freilich einer der Traditionsvereine des deutschen Fußballs, doch offenbar ist Sechzig nicht jedem außerhalb von Bayern geläufig.

So unterlief dem SWR in der Berichterstattung zum Drittliga-Spiel gegen Waldhof Mannheim ein großer Fehler - konkret: Die Löwen wurden in 1870 München umbenannt.

München - Geht noch was oder geht nichts mehr für die Münchner Löwen im Aufstiegskampf? Sechs Punkte fehlen sowohl dem TSV 1860 München, als auch Gegner SV Meppen auf den dritten Rang in Liga drei, der aktuell von der SpVgg Unterhaching belegt wird. Somit haben die Hachinger den Löwen nicht nur in der Stadionfrage etwas voraus.

Marius Willsch und der TSV 1860: Vom Aufstieg täumen bringt nichts

Geht es nach Marius Willsch, macht es keinen Sinn, nach oben zu schauen. „Es bringt nichts, irgendwelche Harakiri-Ziele auszurufen, bevor wir die 45, 46 Punkte zum Klassenerhalt haben. Die da unten punkten ohne Ende. Warum sollen wir da jetzt das Fernglas rausholen und darüber reden, was in acht Wochen ist?“, sagteWillsch im Interview mit der tz.

34 Punkte haben die Löwen schon auf dem Konto und sind unterMichael Köllner immer noch ungeschlagen. Allerdings haben sich einige Unentschieden in die Bilanz gemogelt, so zuletzt auch gegen Waldhof Mannheim. Köllner: „Ein überlegenes Spiel von uns, aber wir haben den Sack nicht zugemacht. Wir müssen uns qualitativ steigern.“

Auch der Coach verweist allen Aufstiegsträumen zum Trotz mantraartig auf den Abstand nach unten: "Wir wollen schauen, das Polster nach hinten zu halten, um unser Saisonziel relativ früh einzutüten."

Nur Lex und Moll fehlen - Löwen wollen Abstand nach unten vergrößern

Abgesehen vonStefan Lex und Quirin Moll kann Köllner wohl auf den gesamten Kader zurückgreifen, um an denkwürdiger Stätte in Meppen (in Juni 1994 war das damalige Emslandstadion Schauplatz des 60-Siegs zum Bundesliga-Aufstieg) seine Serie (zehn Spiele ohne Pleite) weiter auszubauen.

Ob es klappt, erfahren Sie ab 14.00 Uhr in unserem Live-Ticker.

