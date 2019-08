SV Waldhof Mannheim gegen 1860 München im Live-Ticker: Wiedersehen mit Löwen-Ikone - 1860 offensiv

Am vierten Spieltag der 3. Liga muss der TSV 1860 München zum Aufsteiger SV Waldhof Mannheim. Bierofka geht es wieder offensiv an. Hier gibt es den Live-Ticker.

16.30 Uhr: Bevor heute Abend der TSV 1860 München und Waldhof Mannheim das Montagsspiel in der 3. Liga bestreiten, sorgt ein anderer Drittligist für Aufsehen. Der Chemnitzer FC hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Kapitän Daniel Frahn getrennt. Der Grund: dessen Nähe zur rechtsextremen Szene.

+++ Herzlich willkommen zum 4. Spieltag der Saison 2019/20. Drittliga-Aufsteiger Waldhof Mannheim empfängt an diesem Montagabend die Münchner Löwen. Anpfiff ist um 19.00 Uhr, wir berichten im Live-Ticker!

Mannheim - Während der TSV 1860 versucht, den Schwung aus der Partie gegen Zwickau mitzunehmen, haben die Fans einen Stimmungsboykott angekündigt. Die vielen Spiele unter der Woche bringen die Anhänger auf die Palme: „Mittwochs in Magdeburg, montags daheim gegen München, montags dann wieder in Düsseldorf gegen Uerdingen. Das ist Wahnsinn. Welcher normal arbeitende Mensch soll das alles noch schaffen?“, klagen die Fans von Waldhof Mannheim in einer offiziellen Stellungnahme.

SV Waldhof Mannheim empfängt 1860 München - Fans streiken: „Ohne uns ist Fußball im TV nichts wert!“

19 Minuten und sieben Sekunden lang wollen die Fans streiken. Angelehnt an das Gründungsjahr von Waldhof Mannheim. Es geht ihnen darum, gegen das „Horrorszenario“ der weiteren Spieltagsentzerrung zu protestieren. Ein Anliegen, dem auch die Löwen-Fans wohl nicht widersprechen werden.

Trainer der Gastgeber ist mit Bernhard Trares ein Ex-Löwe. Der 53-Jährige trug von 1991 bis 1997 das Trikot der Blauen. Bei mannheim24.de* kommt der Ex-Profi zu Wort und sagt über seine Zeit in Giesing: „Ich freue mich natürlich schon auf die Partie. Ich habe dort sehr viel Zeit verbracht und noch sehr gute Erinnerungen an den Klub.“

Die Kollegen von mannheim24.de berichten aus der Sicht von Waldhof Mannheim auch in einem Live-Ticker von der Partie. Hier finden Sie auch einige Infos zur Aufstellung des Gastgebers.

SV Waldhof gegen 1860 München im Live-Ticker: Bleibt Bekiroglu der wichtigste Löwe?

Beim starken 3:0-Erfolg gegen den FSV Zwickau war Efkan Bekiroglu mit seinem Doppelpack der Matchwinner. Zwar lobt der 23-jährige Mittelfeldspieler explizit die Vorarbeit seiner Nebenleute, mausert sich aber Stück für Stück zum Schlüsselspieler und Fan-Liebling bei den Löwen.

Im „Glut-Gipfel“ gegen Eintracht Braunschweig war Bekiroglu im Vergleich schon fast unauffällig, aber die brisante Vorgeschichte und ständige Pfiffe hatten das Löwen-Duell für ihn zur Feuerprobe werden lassen.

*mannheim24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks