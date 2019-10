Ticker: Löwen scheitern am Hansa-Keeper - Schlussoffensive wird nicht belohnt

Der TSV 1860 München musste am Samstag zum FC Hansa Rostock. Es war das Duell zweier einstiger Bundesligisten. Der Ticker zum Nachlesen.

Live-Ticker: TSV 1860 München zu Gast bei Hansa Rostock - Befreiungsschlag für die Löwen?

München - Nach zwei Liga-Pleiten in Folge ist der TSV 1860 München in der 3. Liga gefordert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka ist am Samstag zu Gast bei Hansa Rostock - und sie braucht dringend Punkte, um in der Tabelle nicht noch weiter abzurutschen.

Aller guten Dinge sind drei? Nach den beiden Niederlagen gegen Würzburg und Uerdingen geht es für den TSV nun also in den hohen Norden. Rostock ist derzeit Siebter und hat fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Blauen, die derzeit auf Platz 15 stehen.

Live-Ticker: TSV 1860 München zu Gast bei Hansa Rostock - Elf von Daniel Bierofka gefordert

Der Löwen-Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur drei Punkte. Höchste Zeit also, um sich ein kleines Winter-Polster anzufressen. Für eine Löwen-Legende wird es eine ganz besondere Partie: Martin Max sieht beim Spiel der ehemaligen Bundesligisten zwei seiner Ex-Klubs im direkten Duell.

Der einstige Bundesliga-Torschützenkönig sorgte nun in einem Interview für Wirbel. Benjamin Lauth ist ebenfalls ein ehemaliger Löwen-Goalgetter - auch er wurde zum Gespräch gebeten. Lauth verriet dabei, was er von der aktuellen Situation beim TSV 1860 hält.

