Ticker: Sieben-Tore-Spektakel in Zwickau - 1860 erneut geschlagen

Der TSV 1860 München befindet sich in einer Formkrise und könnte mit einer Niederlage beim FSV Zwickau wieder tiefer in den Abstiegskampf rutschen. Der Ticker zum Spiel.

12.38 Uhr: Während in der bayerischen Landeshauptstadt die Sonne bei angenehmen 13 Grad vom Himmel scheint, sind die Wetterbedingungen in Zwickau, wo die Löwen heute ihr Spiel bestreiten, nicht ganz so gut. In Sachsen ist der Himmel wolkenverhangen und es schneit sogar. Ausnahme-Zustand für den TSV 1860 im Mai. Das Social-Media-Team der Münchner hat aber bereits verkündet, dass die Löwen sich davon nicht aufhalten lassen werden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum 36. Spieltag der Dritten Liga. Der FSV Zwickau erwartet den TSV 1860 München im Stadion Zwickau. Beide Teams können noch rechnerisch absteigen. Durch die enge Tabellensituation im Keller haben aber auch beide Mannschaften die Möglichkeit, sich mit einem Sieg endgültig vom Abstiegskampf zu verabschieden. Bei einer Niederlage könnten vor allem die Löwen wieder in den Keller rutschen. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 in der Ergebnis-Krise

Zwickau - Sechs sieglose Spiele, Vier Liga-Pleiten in Folge, dann das peinliche Pokal-Aus gegen Regionalligist Viktoria Aschaffenburg. Die Münchner Löwen befinden sich in einer ernsthaften Ergebnis-Krise. Nachdem man sich Mitte März schon auf dem fünften Tabellenplatz befand und vorsichtig in Richtung Aufstieg schielen wollte, finden sich die Löwen jetzt, drei Spieltage vor Saison-Ende, nur noch fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz wieder.

Es muss also mindestens ein Sieg aus den nächsten zwei Spielen her, um die anderen Abstiegskandidaten auf Distanz zu halten. Das weiß auch Geschäftsführer Sport, Günther Gorenzel: „Wir haben jetzt drei Matchbälle zum Klassenerhalt, darauf gilt es den Blick zu richten.“ Jetzt ginge es darum, Spieler zu finden, die der Drucksituation gewachsen sind und für den Verein durchs Feuer gehen würden.

Bei der Suche nach solchen Spielern wird er mit Sicherheit nicht auf Stefan Lex zurückgreifen können. Der Stammspieler und Stürmer hat sich im Pokal-Spiel am Sprunggelenk verletzt und wird mehrere Monate ausfallen.

Zwickau kurz vor dem Klassenerhalt

Ein wenig entspannter geht es bei den Gastgebern aus Zwickau zu. Die Schwäne stehen auf dem neunten Tabellenplatz und können den ohnehin fast sicheren Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen. Ein Unentschieden gegen die Sechziger könnte sogar schon ausreichen.

Das nötige Selbstvertrauen dürfte noch vorhanden sein. Von den letzten fünf Pflichtspielen konnten vier gewonnen werden, nur das Letzte gegen den SV Meppen ging mit 0:2 verloren. Zuvor setzte sich das Team vom US-Trainer Joe Enochs gegen Wiesbaden, Unterhaching und Würzburg in der Liga durch. Im Sachsen-Pokal konnte außerdem Budissa Bautzen mit 2:0 bezwungen werden.

ta