Ticker: Schlusspfiff! 1860 bringt den Vorsprung nicht ins Ziel

Adriano Grimaldi ist weg, aber einige Probleme aus der Vorbereitung sind geblieben. Konnte der TSV 1860 allem zum Trotz drei Punkte bei den Sportfreunden Lotte holen? Der Ticker zum Nachlesen.

Am Ende trennen sich Lotte und der TSV 1860 mit 1:1. Nico Karger, der die Löwen früh in Führung brachte, ist mit dem Punkt zufrieden. „Du kannst bei den Bedingungen keinen Fußball spielen“, sagte der Außenbahnspieler nach dem Spiel. War er der beste Sechzger in Lotte? Stimmen Sie ab! Außerdem haben wir hier die Noten der Löwenspieler für Sie.

TSV 1860 München: Kampf im Schneechaos von Lotte

18.10 Uhr: Die Aufstellung der Münchner Löwen ist da. Die Löwen spielen wohl im gewohnten 4-2-3-1, Moll wird dabei von Aaron Berzel ersetzt. Stefan Lex, auf dem nach Grimaldis Abgang viele Hoffnungen ruhen, sitzt hingegen zunächst draußen.

TSV 1860 München: Gelingt der Start gegen Lotte?

Lotte - Mit einem Auswärtsspiel startet der TSV 1860 München in das Fußballjahr 2019. Dabei werden die Löwen im FRIMO-Stadion bei den Sportfreunden Lotte zu Gast sein. Das Hinspiel weckt einige schöne Erinnerungen bei Mannschaft und Fans.

Im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg in die 3. Liga zerlegten die Blauen Lotte nach allen Regeln der Kunst und gewannen mit 5:1. Einer der Hauptprotagonisten der Hinrunde wird am Freitag aber nicht mit von der Partie sein. Adriano Grimaldi hat den TSV 1860 München nach einigem Hickhack im Winter verlassen.

Viele Probleme zum Rückrundenstart

Die Vorbereitung der Löwen auf die Rückrunde verlief allgemein etwas holprig. Neben dem Theater um Adriano Grimaldi sind auch Saki Stimoniaris, der (Nicht-)Vertrag von Günther Gorenzel und die mangelnde Torgefahr Probleme, die den TSV 1860 im Januar beschäftigen.

Allen Wirren zum Trotz träumen viele Fans weiterhin von einer glorreichen Zukunft und der Rückkehr in die 2. Liga bzw. die Bundesliga. Geschäftsführer Michael Scharold hat sich zur Zukunft des Vereins geäußert und verraten, wie er zu einem Verbleib im Grünwalder Stadion steht.

sh