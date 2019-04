Ticker: Löwen-Pleite in Großaspach - Hiller hält späten Elfer

Der TSV 1860 München will seine starke Rückrunden-Bilanz im Auswärtsspiel bei der SG Sonnehof Großaspach ausbauen. Erst kurz vor Schluss wird die Partie entschieden. Alles zum Spiel im Ticker.

Vorbericht: SG Sonnenhof Großaspach - TSV 1860 München

Großaspach/München - Es war ein ärgerlicher Zeitpunkt, zu dem der TSV 1860 München am vergangenen Wochenende den 1:1-Ausgleich in Braunschweig kassierte, aber die Löwen gaben sich keinerlei Illusionen hin: „Braunschweig hatte es zu 100 Prozent verdient, den Ausgleich zu schießen“, wusste Trainer Daniel Bierofka. Trotz eines in letzter Minute verpassten Dreiers war die Stimmung bei den Münchnern also keine schlechte. Bierofka konnte mit dem Punkt „sehr, sehr, sehr“ gut leben. Dafür ist die Rückrunde einfach zu gut, die Punkteausbeute des TSV zu stark. 44 Punkte und das Prädikat „bester Aufsteiger“ können sich durchaus sehen lassen - und diese Bilanz soll beim nächsten Auswärtsauftritt am Montag um 19 Uhr beim SG Sonnenhof Großaspach noch ausgebaut werden.

Hinspiel: Zwei Mölders-Tore sichern Punkt gegen Großaspach

Zumal es beim Hinspiel die Löwen waren, die den Großaspachern noch einen Punkt abknöpfen konnten: Dank Doppelpacker Sascha Mölders sicherte sich die Bierofka-Elf Ende Oktober beim 2:2 noch einen späten Zähler. Die SGS hat nur eines der letzten sieben Spiele gewonnen, spielte dabei viermal Remis und verlor zuletzt 2:1 in Meppen.

Nicht mit dabei sein kann bei den Löwen Kreativspieler Efkan Bekiroglu, der vom DFB wegen seiner Spuckattacke in der Schlussphase von Braunschweig für drei Spiele gesperrt wurde. Hoffnung auf einen Startelfeinsatz machen darf sich Aaron Berzel. „Er ist zwar ein komplett anderer Spieler als ich, aber ich gehe schon davon aus, dass ich am Montag auflaufe“, so Berzel, der zuletzt schwer an seiner Reservistenrolle zu knabbern hatte.