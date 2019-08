Ticker: TSV 1860 triumphal im Toto-Pokal gegen Aiglsbach - Löwen netzen zweistellig

Der TSV 1860 München muss in der zweiten Runde des Toto-Pokals am Dienstag zum TV Aiglsbach. Dort weiß man, wie man Favoriten bezwingt.

+++ Auf geht‘s zur zweiten Runde des Toto-Pokals! Der TSV 1860 München ist am Dienstag ab 19 Uhr beim Landesligisten TV Aiglsbach gefordert. In unserem Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight der Partie. +++

Toto-Pokal: TSV 1860 München muss in der zweiten Runde zum TV Aiglsbach

Aiglsbach - Es geht weiter Schlag auf Schlag für die Münchner Löwen. Am Wochenende kämpfte der TSV 1860 München noch gegen den SV Meppen um wichtige Drittliga-Punkte. Die Fans im Grünwalder Stadion jubelten gleich mehrmals - trotzdem endete die Partie torlos.

Am Dienstag steht schon die nächste Aufgabe an. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka muss in der zweiten Runde des Toto-Pokals zum TV Aiglsbach - wie schon gegen die Freie Turnerschaft Schweinfurt in der ersten Runde sind die Löwen haushoher Favorit. Aber der Landesligist aus Niederbayern weiß, wie man große Vereine zum Stolpern bringt.

TSV 1860 München gegen den TV Aiglsbach: Live-Ticker vom Toto-Pokal

Der TVA - 2015 noch in der Kreisliga - kegelte einst den damaligen Drittligisten SSV Jahn Regensburg aus dem Toto-Pokal. Am 24. August 2016 war das, ebenfalls in der zweiten Runde des Pokals. Ein Löwe wird das noch ganz genau wissen: Markus Ziereis. Er stand damals für die Jahnelf auf dem Platz, besorgte sogar das 1:0 für seine Farben. Am Ende sollte es aber nicht reichen.

Der TSV 1860 ist also gewarnt vor dem aktuellen Zehnten der Landesliga Mitte. Und ein Mann verdient besondere Aufmerksamkeit: Manfred Gröber. Seit 2014 spielt er für den Klub von der Ober-/Niederbayern-Grenze. In der knapp 2000 Einwohner großen Gemeinde im Kreis Kelheim ist er ein wahrer Volksheld. 141 Tore in 155 Spielen für den TVA machen es möglich.

Toto-Pokal im Live-Ticker: TSV 1860 München beim TV Aiglsbach gefordert

Zuletzt ließ die Löwen-Defensive aber keinen Gegentreffer zu. Und am Dienstagabend? Bierofka wird wohl - wie schon zuletzt gegen Schweinfurt - den ein oder anderen Akteur schonen. Schließlich geht es für Sechzig schon am Samstag in Magdeburg weiter. Zuletzt war weiterhin über einen neuen Stürmer für den TSV 1860 spekuliert worden. Investor Hasan Ismaik erhob hingegen Rassismus-Vorwürfe.

