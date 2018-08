Toto-Pokal-Auslosung am Freitag live: Gibt es für 1860 eine Neuauflage des „Volksfest-Spiels“?

Am Freitag wird das Achtelfinale im Toto-Pokal ausgelost. Drei Teams hoffen auf ein Duell mit dem TSV 1860, dessen Fans sich besonders über ein Los freuen würden.

München - Im für den TSV 1860 nicht gerade unwichtigen Toto-Pokal liegt der Drittligist voll im Soll. 5:1 gegen den SV Dornach, 7:1 gegen den FC Ergolding - das kann sich auf dem Papier sehen lassen, man steht verdientermaßen und auch erwartet im Achtelfinale des bayerischen Verbandspokals. Ehrlicherweise waren die beiden Siebtligisten auch nicht die ganz großen Hürden. Im Achtelfinale ist das Gefälle nicht mehr ganz so hoch, denn der nächste Gegner der Blauen kommt definitiv aus der Regionalliga Bayern.

Wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Donnerstag bekanntgab, heißt der Achtelfinal-Gegner des Drittligisten entweder FV Illertissen, FC Memmingen oder FC Pipinsried. Diese drei Teams sind zusammen mit dem TSV 1860 in Topf 4 gelandet. Desweiteren ist klar: 1860 wird am 4. oder 5. September auswärts antreten. Entgegen anders lautender Vermutungen im Vorfeld kann es also noch kein Duell mit Unterhaching oder Buchbach geben.

Ausgelost wird das Achtelfinale im Toto-Pokal am Freitag um 10.30 Uhr im Münchner „Haus des Fußballs“. Die Auslosung wird live auf der Facebook-Seite des BFV gezeigt. Der Cup ist wichtig, denn der Sieger nimmt am DFB-Pokal 2019/20 teil.

7000 Zuschauer feiern Meister-Löwen in Pipinsried - dennoch viermal die Note 4

Für die Fans dürfte vor allem eine Neuauflage des „Volksfest-Spiels“ im 500-Selen-Dorf Pipinsried vom 5. Mai 2018 hoffen. Mittels einer extra aus einem angrenzenden Feld geschaffenen Naturtribüne konnten 7000 Zuschauer das Löwen-Gastspiel im Dachauer Hinterland verfolgen, das der TSV 1860 mit 3:0 gewann und mit dem er sich den Meistertitel in der Regionalliga sicherte.

Toto-Pokal, die Lostöpfe für das Achtelifnale

Topf 1: 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga), FC Würzburger Kickers (3. Liga), SV Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga), SpVgg Bayern Hof (Bayernliga).

Topf 2: ATSV Erlangen (Bayernliga), SV Seligenporten (Bayernliga), ASV Cham (Landesliga), TSV Rain/Lech (Bayernliga).

Topf 3: SV Schalding-Heining (Regionalliga), SV Wacker Burghausen (Regionalliga), TSV Buchbach (Regionalliga) SpVgg Unterhaching (3. Liga).

Topf 4: FV Illertissen (Regionalliga), FC Memmingen (Regionalliga), FC Pipinsried (Regionalliga), TSV 1860 München (3. Liga).

