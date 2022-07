Trainingslager in Rottach-Egern - Gladbacher Borussia testet gegen die Münchner Löwen

Von: Sebastian Schuch

Florian Neuhaus von der Borussia Mönchengladbach © IMAGO/Fotostand / van der Velden

Nach dem FC Basel ist nun die Borussia Mönchengladbach zu Gast am Tegernsee. Höhepunkt des Trainingslagers ist das Testspiel gegen den TSV 1860 München.

Rottach-Egern - Es geht Schlag auf Schlag im Tegernseer Tal: Kaum hat der FC Basel seine Zelte abgebaut, kehrt Borussia Mönchengladbach zum Trainingslager ins Oberland zurück. Von diesem bis kommenden Sonntag, 3. bis 10. Juli, bereitet sich der Bundesligist in Rottach-Egern auf die kommende Spielzeit vor.

Dabei bleiben die Gladbacher ihren Gewohnheiten treu: Trainiert wird am Birkenmoos, übernachtet im Hotel Überfahrt.

Auch für Fans wird es keine Einschränkungen geben, die Einheiten sind öffentlich. Ob der neue Trainer Daniel Farke nach der Ankunft am Sonntagnachmittag noch auf den Platz bittet, oder der Tag mit anderen Betätigungen ausklingt, steht noch nicht fest. Spätestens am Montagvormittag geht es dann richtig los: Trainiert wird täglich ab 10.30 Uhr, Einheiten am Nachmittag sind ab 16 Uhr vorgesehen, wobei zu erwarten ist, dass sich das Trainerteam individuelle Anpassungen an den Trainingsverlauf vorbehalten wird.

Höhepunkt und Abschluss des Trainingslagers ist das Testspiel am Abreisetag gegen 1860 München (14 Uhr). Karten gibt es nur noch während der Trainingszeiten am Fanbus am Birkenmoos.

Auch abseits der offiziellen Einheiten wird während der Woche der eine oder andere Spieler im Ort zu sehen sein. Etwa auf dem Radl oder bei einem Spaziergang am See. Nur auf die Nationalspieler müssen sich Fußballbegeisterte etwas gedulden. Sie werden im Verlauf der Woche anreisen, berichtet Borussia-Pressesprecher Lübbo Popken. Erstmals komplett ist der Kader von Daniel Farke am Mittwochnachmittag.

Ganz, wie es vor Corona der Fall war. Auch werden zahlreiche Fans der Borussia eine Woche Urlaub am Tegernsee machen. Die Tegernsee-Schifffahrt für Mitglieder ist beispielsweise seit über einer Woche ausverkauft. Generell ist die Begeisterung der Anhänger trotz der vergleichsweise enttäuschenden Vorsaison mit Platz zehn groß: Zum Trainingsauftakt am vergangenen Sonntag strömten fast 2000 Fans zum Trainingsgelände der Fohlen.

Ganz so viele Zuschauer werden die einzelnen Einheiten in Rottach-Egern vermutlich nicht haben. Spätestens gegen die Münchner Löwen dürfte der letzte Platz am Birkenmoos aber besetzt sein.