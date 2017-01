Transfer-Hammer: Ex-Löwen-Coach Schmidt verstärkt SpVgg Unterhaching

Unterhaching - Neuzugang für die SpVgg Unterhaching! Wie die tz erfuhr, verstärkt ab sofort Alexander Schmidt die Jugendabteilung des Regionalligisten.

Vorerst bis Saisonende soll der Ex-Löwen-Trainer Hachings A-Junioren betreuen – und den Aufstieg von der Bayern- in die Bundesliga anvisieren. „Es ist eine tolle Sache, dass wir mit Alex einen akribischen Arbeiter für uns gewinnen konnten, der die gleiche Philosophie hat wie wir“, bestätigte Präsident Manni Schwabl am Dienstag der tz. „Er legt viel Wert auf spielerische Elemente und fordert immer die Attacke nach vorne. Genau das brauchen wir in der U19.“

Schmidt löst Trainerneuling Stefan Reisinger ab

Aktuell sind Hachings A-Junioren Dritter, doch die Ansprüche in der Vorstadt sind andere – auch weil die 1. Mannschaft mit ihrer bisher beispiellosen Regionalliga-Saison (21 Spiele/57 Punkte) „die Messlatte sehr hoch gesetzt“ habe, so der Präsident. „Die Botschaft nach außen heißt jetzt: Wir wollen es auch in der U19 wissen!“

Schmidts Vorgänger, den Ex-Löwen und Trainer-Neuling Stefan Reisinger, lobte Schwabl als „immer loyal und total offen“. Um das Saisonziel nicht zu gefährden, entschied man sich nun aber für einen erfahreneren Mann. Schmidt, dessen Sohn in Hachings U15 spielt, war zuletzt Nachwuchschef beim VfB Stuttgart. Davor arbeitete der 48-Jährige in der Jugend des TSV 1860, trainierte später die Zweitliga-Löwen sowie Drittligist Regensburg. Schwabl betonte daher: „Wir sind von Alex‘ Qualität total überzeugt.“ Schon am Donnerstag leitet Schmidt seine erste Einheit.

Text: Sina Ojo