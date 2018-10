Teurer Trend

Der Hang zu späten Gegentoren hat die Löwen bereits acht Punkte gekostet.

München – Das Grünwalder Stadion war schon dunkel, Materialkoffer wurden aus dem Kabinentrakt zum Busparkplatz geschleppt, als die Würzburger Delegation mit einem spontanen Wunsch vorstellig wurde. „Sie hätten gerne eine Kiste Bier“, bat ein Abgesandter, der noch Licht im Cateringbereich gesehen hatte. Die zuständige Dame wirkte überrascht, aber auch entschlossen, die Gäste nicht zu enttäuschen („Radler hätt’ ma noch“) – wie die Löwen überhaupt sehr freundliche Gastgeber waren an diesem Montagabend: Obwohl in Führung liegend und mit einem Mann mehr auf dem Feld, luden sie den Tabellenfünften zum finalen 1:1 ein. „Man hat gespürt, dass 1860 wieder diese Angst hatte, einen späten Gegentreffer zu bekommen. Dann muss man als Gegner den Finger in die Wunde legen“, sagte Kickers-Kapitän Sebastian Schuppan mit professioneller Kühle.

Punkt bekommen, Radler bekommen, am nächsten auch noch echtes Bier beim Abstecher auf die Wiesn – für die Würzburger hat sich sich der Ausflug in die Landeshauptstadt gelohnt. Die Ausbeute der Löwen fiel zwar sehr ähnlich aus (Punkt plus PR-Termin im Hackerzelt), doch wie das so ist bei einem Unentschieden: Die einen freut’s mehr, die anderen weniger. Beide Teams setzten ihre sportlichen Serien fort: Die Kickers sind jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen, die Löwen seit vier Spielen sieglos. Ernüchternd aus Sicht des gut gestarteten Aufsteigers. Im 60er-Lager war der Frust dann auch spürbar größer als bei den letzten Punkteteilungen in Rostock (2:2; später Steinhart-Elfer) und in Unterhaching (1:1; spätes, aber irreguläres Ausgleichstor).

Direkt nach dem Schlusspfiff fiel es manchem Spieler schwer, seine Emotionen zu kontrollieren. „Wir spielen die Konter scheiße aus, haben hundert Ballgewinne, machen aber nichts daraus. Und dann fangen wir hinten raus so ein Scheißdrecks-Tor“, grantelte Sechser Daniel Wein: „Wir wollten heute gewinnen, wir wollten letzte Woche gewinnen, aber wenn wir diese Fehler machen, haben wir es nicht verdient.“ Stürmer Sascha Mölders sagte im Prinzip das Gleiche, aber mit weniger Worten: „Es nervt, es ist ärgerlich.“ Griffiger kam man den Trend zu späten Gegentoren nicht auf den Punkt bringen. Acht Zähler haben die Löwen bereits durch ihre Last-Minute-Patzer eingebüßt.

Auch der Trainer gab sich am Montag keine Mühe, seine Aufgewühltheit zu verbergen. Ehe sich Daniel Bierofka ins Auto setzte, um zum Fußballlehrer-Kurs nach Hennef zu fahren, ging er hart mit seiner aktuell nicht sehr lernfähigen Mannschaft ins Gericht. „Es sind dieselben Sachen seit Wochen“, stellte er angemessen entsetzt fest: „Wir müssen den Ball vorne reindrücken, insgesamt ruhiger spielen. Stattdessen lassen wir uns von den Emotionen treiben.“ Anders gesagt: „Alle denken nur nach vorne. Wir verteidigen die Konter nicht. Wir müssen einfach das 2:0 machen und lernen, dass wir effektiver und kaltschnäuziger werden.“

Sportchef Günther Gorenzel, der die Löwen-Delegation in Abwesenheit des Trainers auf die Wiesn geführt hatte, zog nach der gestrigen Einheit einen anschaulichen Quervergleich. „Es ist wie beim Boxen, wenn einer mit Punktevorsprung in die letzte Runde geht. Eigentlich musst du den Sieg nach Hause bringen, kontrolliert boxen. Wir gehen stattdessen in den maximalen Infight.“ Ein Kopfproblem? „Es ist insofern ein Kopfproblem, weil wir zu viel wollen. Das ist typisch für ein junges Team.“ Wichtig sei, „dass wir schnell lernen, im richtigen Moment geduldig zu sein“. Das Problem dabei: „In diesem Geschäft hast du keine Zeit.“

Schon am Sonntag steht das nächste Spiel an – beim SV Meppen, der 1860 als Vorbild taugen könnte. Zuletzt gegen Braunschweig kassierten die Emsländer zwischen der 85. und 88. Minute zwei Gegentore – allerdings lagen sie da bereits mit 4:0 vorne.