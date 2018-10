Und ewig leidet der Löwe

Braunschweig und 1860 wollten kürzlich noch hoch hinaus – nun treffen sie sich in der 3. Liga

München – Ein Herbstsonntag Ende November 2016: Der TSV 1860 hat gerade 1:2 in Braunschweig verloren und nähert sich der Abstiegszone in Liga 2, an dessen Tabellenspitze sich die souveräne Eintracht sonnt. Hinter den Gästen aus München liegt ein personelles Erdbeben: Coach Kosta Runjaic ist wenige Tage vor dem Spiel entlassen, der Sportchef Thomas Eichin von Hasan Ismaik persönlich entmachtet worden. Anthony Power, der neue Boss, schreitet nach der Pleite in Braunschweig über den Rasen (mit Löwen-Schal), schüttelt jedem Verlierer die Hand und umarmt Ivica Olic, den einzigen Torschützen des TSV 1860. Kuriose Szenen am Ende einer turbulenten Woche. Auf der Pressekonferenz sitzt Erfolgstrainer Torsten Lieberknecht (damals seit mehr als acht Jahren in Braunschweig) neben dem Interims-Coach der Löwen, Daniel Bierofka – doch anstatt den eigenen Sieg zu feiern, legt Lieberknecht die Stirn in Falten und brummt: „Unsäglich, was bei diesem tollen Verein passiert. Ich wünsche den Sechzigern ganz viel Ruhe.“

Wie gesagt: Die Szene ist nicht mal zwei Jahre her – gefühlt aber Lichtjahre. Lieberknecht, die Eintracht-Ikone, trainiert jetzt den MSV Duisburg. Braunschweig stieg damals nicht auf, sondern ein Jahr später ab (noch mit Lieberknecht) – und trifft nun erneut auf die Münchner Löwen, die noch tiefer gestürzt waren, sich aber schneller von ihrem GAU erholten, als das alle – inklusive wohl Lieberknecht – erwartet hatten. Nicht zuletzt wegen Daniel Bierofka, der damals den Platz für Vitor Pereira freihielt – und diesen direkt nach dem Doppelabstieg als Hoffnungsträger abgelöst hat. Die Unruhe, die Lieberknecht damals beklagte, hat jetzt die Eintracht, die als Drittliga-Schlusslicht zum Wiedersehen mit 1860 reist und gerade erst den Lieberknecht-Nachfolger entlassen hat.

Zwei Traditionsvereine mit bewegter Geschichte, beide mit dem Löwen im Wappen – und mit vielen Berührungspunkten resp. Parallelen, wie unsere Übersicht zeigt.

Erfolge/Tradition

Ein Löwe muss leiden können, ob er blaugelb ist oder weißblau. Beide Clubs, der TSV München von 1860 und der Turn- und Sportverein Eintracht von 1895, gehören zum erlauchten Kreis der Bundesliga-Gründungsmitglieder, sogar zu den ganz frühen Meistern (1966 bzw. 1967). Doch das war’s dann schon fast mit Erfolgen für die Ewigkeit. Braunschweig blickt auf 21 Erstligajahre zurück, die Sechzger auf 20, was im Umkehrschluss bedeutet: 35 bzw. 36 Jahre waren beide Traditionsvereine nicht dort, wo sie vom Selbstverständnis des jeweiligen Anhangs hingehören. Die Eintracht hatte ihre schwerste Zeiten zwischen 1985 und 2014, als der Altmeister zwischen Regionalliga und 2. Liga hin- und herpendelte. Die in den 60er-Jahren großen Sechziger hatten in den 80ern ihre längste sportliche Durststrecke (zehn Jahre Bayernliga) – und noch mal eine sehr kritische Phase nach dem Doppelabstieg 2017.

Skandale/Finanzen

Beide Clubs standen immer mal wieder bundesweit im Rampenlicht. Das Eintracht-Team um den Kapitän und Torjäger Lothar Ulsaß war 1971 in den sog. Bundesliga-Skandal verwickelt und sorgte monatelang für Schlagzeilen. Die gab es auch zwei Jahre später, als Mäzen Günter Mast die alte Idee von Wormatia Worms aufgriff und die Braunschweiger Kicker mit damals höchst umstrittener Trikotwerbung auflaufen ließ (Jägermeister). Geld, insbesondere fehlendes Geld, ist auch beim TSV 1860 seit jeher ein beherrschendes Thema. Zweimal erwischte den TSV der Hammer Lizenzentzug (1981, 2017), zudem riss der Schmiergeldskandal um die Arena den Vereinspatron Karl-Heinz Wildmoser vom Thron und raubte durch den Negativsog jegliche Hoffnung auf weitere Bundesligajahre. 2004 stieg 1860 letztmals aus dem Oberhaus ab – mit der Spätfolge, dass man sich 2011 den zweifelhaften Retter Ismaik ins Boot holen musste.

Gegenwart/Ziele

Sportlich steht der Aufsteiger besser da als der Absteiger. Als Topfavorit in die 3. Liga gestartet, musste die Eintracht schnell neue Ziele ausgeben – angesichts von acht Punkten aus elf Spielen kann es eigentlich nur noch um den Klassenerhalt gehen. Was Hoffnung macht trotz des Radikalumbruchs mit 17 Abgängen: Das Interesse der Fans ist ungebrochen (wie bei 1860) – und André Schubert, der Ex-Gladbacher, gilt als Trainer, der schnell die richtigen Stellschrauben findet. Sehr zum Leidwesen der Löwen, die ihrerseits eine Trendwende herbeisehnen (fünf Spiele ohne Sieg). Deren größter Trumpf ist Bierofka, der den Laden zusammenhält. Derzeit erscheint unvorstellbar, dass das Denkmal des Aufstiegstrainers Risse bekommen könnte, doch das dachte man auch bei Braunschweig und Lieberknecht.

Es gehört offenbar zum Wesen von Traditionsclubs, dass sich Dinge manchmal wie im Zeitraffer entwickeln – in beide Richtungen.