Glück im Unvermögen

1860 bleibt erneut tor- und punktlos, doch die anderen Ergebnisse sind günstig. Endgültige Rettung bereits in Zwickau?

München– „Cordula Grün“ und andere Ballermann-Hits dröhnten aus der Kabine des siegreichen KSC. Es wirkte wie eine spontane, vorgezogene Aufstiegsparty. Beschwingte Profis liefen durch die Mixed-Zone, die Trikots in Textmarker-Orange über die Schulter gelegt. Einer mit hellblauem Jersey gesellte sich auch dazu; aus alter Verbundenheit blieb er erst mal beim Pulk der badischen Berichterstatter stehen. Danach und nebenan, gegenüber der Münchner Presse, stellte Jan Mauersberger, der Ex-Karlsruher, allerdings klar: „Von mir aus können sie ab sofort alle Spiele gewinnen. Aber heute wollte ich gewinnen, wollten wir gewinnen. Da ruhen alte Freundschaften natürlich für 90 Minuten.“

Zum vierten Mal in Folge mussten Mauersberger und Co. mit ansehen, wie ein Kontrahent gefühlt mühelos einen Zu-Null-Sieg einheimste (zuvor Großaspach, Münster, Halle). Die Löwen waren auch am Samstag weit davon entfernt, die letzten Punkte auf dem Weg zum Klassenziel einzusammeln. Nicht so sehr vom Spielverlauf her – da blieb nach dem frühen 0:1 durch Pisots Glücksschuss (3.) lange alles offen, ehe Wanitzek in der Nachspielzeit den 0:2-Endstand perfekt machte. In puncto Leistung aber, da blieben erneut fast alle Löwen meilenweit von ihren eigenen Ansprüchen entfernt, einige wie Prince Owusu sogar Lichtjahre. Mauersberger, nach längerer Verletzungspause als Kapitän aufgeboten (für den gesperrten Felix Weber), urteilte wie immer abwägend, bedacht in der Wortwahl, doch klar in der Aussage. „Ich denke, wenn man das Spiel über 90 Minuten betrachtet, dann merkt man schon den Unterschied zu einer reifen Spitzenmannschaft“, sagte der Teamsenior. „Die Karlsruher haben das abgezockt runtergespielt. Wenn wir uns gute Chancen herausspielen, dann . . . ich will nicht sagen, verstolpern wir sie. Aber dann fehlt uns einfach die Ruhe, die Situationen so auszuspielen, dass es ein klares Tor wird.“

Exemplarisch anzuführen wären jene beiden Profis, die schon zuletzt unfreiwillig in den Blickpunkt geraten waren. Efkan Bekiroglu, 23, erstmals nach seiner Rotsperre wegen Spuckens dabei, zauderte in der 74. Minute so lange, bis seine Premiumchance dahin war. „Da hatte er drei Gedanken in seinem Kopf“, zeigte Trainer Daniel Bierofka Verständnis für seinen hoffnungsvollsten Kreativspieler. Herbert Paul, 25, schließlich setzte den stümperhaften Offensivbemühungen die Krone auf, indem er Mitte der zweiten Hälfte eine mit Gelb geahndete Schwalbe hinlegte – und sich später eine weitere Karte einhandelte, als er beim möglichen Torschuss Gegenspieler Gordon gegen das Schienbein holzte.

Für den Rechtsverteidiger war es bereits der dritte Platzverweis in dieser Saison, was Mauersberger mit den Schultern zucken ließ. „Ich glaube, die zwei Situationen sind ein bisschen sinnbildlich“, sagte er: „Da haben wir uns mal super in den Strafraum reingespielt . . . Vielleicht muss man da einfach mal die Brechstange auspacken und den Ball aus 16 Metern aufs Tor jagen. Dann gibt’s weder die Gelbe noch die Rote Karte. Da sind wir einfach viel zu verspielt.“ Mauersbergers Rat: „Wir müssen einfach dreckiger den Abschluss suchen.“

Nachlässigkeiten in dieser Saisonphase können fatale Folgen haben, doch noch ruhen die Löwen gut auf ihrem 44-Punkte-Polster. Die Konkurrenz, allen voran Cottbus, hat dafür gesorgt, dass die Abstiegszone drei Spieltage vor Schluss nicht um den Standort Giesing erweitert werden muss. Am Samstag in Zwickau könnte die weiterhin sehr abstrakte Gefahr bereits gebannt werden, womöglich ist dazu nicht einmal ein Sieg vonnöten.

Bierofka baute einem drohenden Negativecho vor, indem er am Samstag verbal eine Wagenburg errichtete. „Es wird jetzt sehr viel von außen kommen, das ist mir bewusst“ sagte er: „Das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt nicht den Glauben verlieren. Wir müssen zusammenstehen und uns da rausfighten.“ Die zweite Halbzeit sei ja in Ordnung gewesen. „Irgendwann werden wir wieder ein Tor schießen“, prophezeite er: „Und irgendwann auch wieder ein Spiel gewinnen.“