Bierofka schwört Löwen ein: “Die Mannschaft muss brennen”

Der gute Saisonbeginn der Münchner Löwen ist verflogen, der sportliche Trend zeigt nach unten. Nun kommt es zum Duell gegen die krisengeschüttelten Braunschweiger mit neuem Trainer.

München - Die Lockerheit ist verflogen beim TSV 1860. Nach fünf sieglosen Ligaspielen und dem blutleeren Auftritt bei der SV Meppen (0:1) ist für Trainer Daniel Bierofka die Zeit gekommen, seine Mannschaft in die Pflicht zu nehmen. „Für mich geht es darum, dass wir eine Reaktion zeigen”, sagte der Löwen-Coach vor dem Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Braunschweig. „Ich will eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die sich 90 Minuten zerreißt, die Biss zeigt, die Leidenschaft und Feuer hat. Die Mannschaft muss brennen, das ist ganz wichtig, dann werden wir auch ein gutes Spiel machen.“

TSV 1860: Gegner Braunschweig reist mit neuem Trainer an

Das Hitzeduell gegen den bislang so enttäuschenden Zweitliga-Absteiger - es ist ein Spiel mit vielen Unbekannten. „Ich weiß nicht, mit welchen Personal und in welcher Ordnung die Braunschweiger antreten werden“, sagte Bierofka mit Verweis auf den neuen Eintracht-Trainer André Schubert, der den Deutschen Meister von 1967 in der Länderspielpause übernahm.

Folgerichtig machte der 1860-Coach auch aus seinen eigenen taktischen Plänen ein Geheimnis. Nur so viel: „Wenn wir die Aggressivität und Intensität der ersten Saisonspiele auf den Platz bringen, dann ist es egal, wie Braunschweig spielt; dann werden sie Probleme mit uns bekommen.“ Ob Innenverteidiger Simon Lorenz nach seinem Faserriss in der Hüfte rechtzeitig fit wird, war am Freitag Nachmittag noch nicht endgültig geklärt.

LK