Live-Ticker: TSV 1860 empfängt FSV Zwickau - Paul fällt im Strafraum: Kein Elfmeter

Der TSV 1860 München bestreitet am Mittwoch gegen den FSV Zwickau sein drittes Saisonspiel in der Dritten Liga. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

+++ Herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Drittliga-Saison 2019/20. Der TSV 1860 München hat am Mittwochabend den FSV Zwickau zu Gast im Grünwalder Stadion. Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie! +++

Live-Ticker: TSV 1860 erwartet FSV Zwickau

München - Nach zwei Spielen in der neuen Drittliga-Saison hat der TSV 1860 München einen Punkt auf dem Konto. Wenn man nicht von Anfang an im unteren Tabellendrittel gefangen sein will, braucht es schnell den ersten Saisonsieg.

Nach der 1:2-Pleite in Braunschweig, wo für die Löwen definitiv mehr drin war, bietet sich am Mittwochabend schon die nächste Chance. Auf Giesings Höhen kommt es zum Duell mit dem FSV Zwickau. Die Sachsen feierten zum Auftakt einen 2:0-Sieg über den SV Meppen, zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Zweitliga-Absteiger Magdeburg. Vier Punkte aus zwei Spielen, dazu keinen Gegentreffer kassiert - bislang ist das ein ordentlicher Start für den FSV.

Live-Ticker: TSV 1860 gegen FSV Zwickau unter Zugzwang

Setzen die Löwen dem ein Ende? Gegen Münster und gegen Braunschweig lieferte der TSV 1860 teilweise starke Leistungen ab. Das Problem ist das „teilweise“. Über 90 Minuten konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka nie das Zepter in der Hand behalten. Gegen Zwickau erwartet der Coach, so betonte er es auf der Spieltags-Pressekonferenz, nun eine schwere Partie, da der Gegner sehr kompakt steht und aggressiv presst.

Kapitän Felix Weber wird gesperrt fehlen, für ihn wird laut Bierofka wohl Aaron Berzel in den Defensivverbund rücken. Möglicherweise wird der lange verletzte Stefan Lex schon wieder eine Option, zusammen mit Timo Gebhart könnte er der Offensive Flügel verleihen. Der Last-Minute-Neuzugang sei aber, so Bierofka, noch nicht bei 100 Prozent.

1860 hofft auch auf mehr Glück mit dem Schiedsrichter gegen Zwickau. Die Pfeife wird Pascal Müller aus Löchgau in der Hand halten. An den Linien unterstützen ihn Manuel Bergmann und Lars Erbst.

Live-Ticker: TSV 1860 mit Lex und Gebhart gegen den FSV Zwickau?

Einige vielversprechende Ansätze waren in der ersten Hälfte auch ohne ihn gegen Braunschweig erkennbar - unter anderem von weiteren neuen Spielern: So fühlt sich der Trainer bei einem jungen Talent gar an sich selbst erinnert. Zuletzt waren die Löwen in einen kuriosen Ticket-Fauxpas involviert, für den sie nichts konnten. In der Bundesliga sorgte dagegen Augsburg-Profi Martin Hinteregger für Aufsehen. Offenbar war er betrunken.

Schon vor Anpfiff beim Spiel zwischen dem TSV 1860 und Zwickau gab es Ärger mit der Staatsanwaltschaft München - wegen eines Plakats.

akl