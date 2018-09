Bierofka: „Das haben wir total verpennt“ - Bangen um Grimaldi

Die Löwen holen nach einem turbulenten Spiel einen Punkt an der Ostsee. Die Stimmen zum Spiel des TSV 1860 bei Hansa Rostock.

Daniel Bierofka bei Telekom: "Das frage ich mich auch, was nach der Pause passiert ist. Wir haben gewusst, dass Rostock Druck machen wird. Wir haben das total verpennt. Das ist ein Reifeprozess. Dann haben wir Moral bewiesen. Wir müssen uns den Vorwurf machen, dass wir nicht mehr Tore gemacht haben in der ersten Halbzeit. Es war ein offenes Spiel, das Unentschieden geht in Ordnung. Das Foul war ein klarer Elfmeter. Grimaldis Knöchel ist angeschwollen. Markus Ziereis fällt auch aus. Wir müssen uns Sorgen machen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist."

Phillipp Steinhart bei Telekom: "Auswärts kann man mit dem Punkt leben. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen. Die zwei schnellen Gegentore dürfen uns nicht passieren. Wir wollten eigentlich mehr haben. Wir hatten noch zwei hundertprozentige Szenen. Wenn wir da noch eins machen, läuft das Spiel anders für uns. Wir trainieren jede Woche Freistöße. Es ist schön, dass es im Spiel auch gelingt. Wir müssen unsere Kräfte besser einteilen bei unserer intensiven Spielweise."

Kai Bülow bei Telekom: „Es war für mich emotional und intensiv. Ich ärgere mich, dass wir die Führung aus der Hand gegeben haben. Das war die einzig gefährliche Szene von 1860 in der zweiten Hälfte. Der Trainer hat gesagt, dass wir so weiter machen sollen wie in der ersten Halbzeit. Die Elfmeterentscheidung war schwer für den Schiedsrichter. Grimaldi lässt sich fallen, könnte aber auch weiterlaufen. Schwer zu sehen, ob da ein Kontakt war. Ein Remis gegen 1860 ist ein gutes Ergebnis, aber wenn man zuhause führt, will man auch gewinnen.“

