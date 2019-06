Ismaik verspricht vor 1860-Mitgliederversammlung: „Ich fliege sofort nach München, wenn ...“

1860-Investor Hasan Ismaik gibt vor der Mitgliederversammlung ein Versprechen ab. Dieses knüpft er an eine bestimmte Wahl.

München - Hasan Ismaik schaut am Sonntag mit großem Interesse nach München - genauer gesagt, in den Münchner Norden, in die Kulturhalle Zenith in Freimann. Dort wird bei der Mitgliederversammlung des TSV 1860 München auch über die Zukunft von Präsident Robert Reisinger entschieden. Mit diesem kann der Jordanier bekanntlich nichts anfangen. Dem „Kicker“ sagte Ismaik in einem Interview schon vorab: Sollte Reisinger die Wahl gewinnen, "ist das kein positives Signal für die Zukunft von 1860."

1860-Investor Hasan Ismaik: „Wenn Vernunft eintritt, ...“

Ismaik gab aber auch ein Versprechen ab: "Wenn dagegen wieder die Vernunft einkehrt, fliege ich am nächsten Tag nach München und bin bereit, sofort über alle Dinge zu sprechen, damit der Profifußball des TSV 1860 wieder aufsteht."

„Was ist unter Reisinger besser geworden?“

Dem 42-Jährigen fehlt der Fortschritt unter dem aktuellen Präsidenten: "Was ist in den letzten zwei Jahren unter Reisinger besser geworden? Nichts!", poltert Ismaik. Zu viel Politik und zu wenig fußballerischer Ertrag sieht Ismaik beim TSV. "Ich stelle mir die Frage, ob wirklich alle für den sportlichen Erfolg arbeiten?", so Ismaik: "Ich sage klipp und klar: Nein!"

Ismaik hatte sich schon länger nicht mehr in der Presse geäußert, sondern lediglich über Facebook-Postings über seine Gedanken informiert. Der Kicker veröffentlichte vorab einige Passagen aus dem Interview.

