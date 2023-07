TSV 1860: Achtbares 0:2 gegen den LASK – mit Probespieler Mankowski

Alexander Mankowski zeigte ein achtbares Löwendebüt. © sampics

Zur Pause stand es 0:1, als für die Erstbesetzung der Löwen Feierabend war. Am Ender verlor der TSV 1860 sein Testspiel gegen den Linzer ASK 0:2.

München – Alexander Mankowski lief mit seinem improvisierten Trikot auf (Nummer 5, abgeklebter Name), und noch ehe der Trainer ein Urteil sprechen konnte, erhielt der Probespieler eine erste Rückmeldung: 1860-Fan Sigi Nagelstutz ging auf den 22-Jährigen zu und holte sich ein Autogramm – Anerkennung nach Art der Löwen.

TSV 1860 mit schweißtreibenden Trainingslager

In der Tat hatte Mankowski als Rechtsverteidiger eine solide Leistung abgeliefert – wie der Rest des gegenüber Freitag (0:3 gegen Ried) stark verbesserten 1860-Teams.

Gegen den Linzer ASK, einen Spitzenclub in Österreich, zeigte die Elf von Maurizio Jacobacci eine engagierte Leistung. 0:2 (0:1) hieß es zwar am Ende, aber der Gegner spielt auch zwei Ligen höher und hatte kein Trainingslager in den Beinen, in denen gleich zwei Fitnessfreunde – Jacobacci und der frühere Boxer Iemma – für erhöhtes Schweißvergießen sorgten. Jacobaccis Fazit zum Spiel: „In der ersten Halbzeit waren wir gut, in der zweiten nicht so schlecht.“ Und zu Probespieler Mankowski: „Das werde ich ihm persönlich mitteilen.“ Für den LASK trafen Thomas Goiginger kurz vor der Halbzeit und per Strafstoß Peter Michori in der 88. Minute. (ulk)