„Grooven uns ein“: Bär und Kobylanski wissen, wie man aufsteigt

Wiedervereinigung bei den „Südlöwen“: Marcel Bär und Martin Kobylanski sind 2020 mit Braunschweig aufgestiegen - nun wollen sie das mit 1860 wiederholen.

München - Sie führten Braunschweig in die 2. Liga, verstehen sich auch privat bestens – nun wollen Marcel Bär, 30, und Martin Kobylanski, 28, auch das nächste Aufstiegsprojekt anpacken. Motto: Was mit den Nordlöwen klappt, müsste doch auch mit den Südlöwen zu schaffen sein! Kobylanski trug vor zwei Jahren 18 Tore zum Aufstieg der Eintracht bei, Bär acht (ehe er sich bei 1860 erstmals die Torjägerkanone schnappte).

Aufstieg 2020: Kobylanski trug 18 Treffer bei, Bär acht

Gegenüber unserer Zeitung bestätigte Bär, dass es im Sommer Anfragen aus der 2. Liga gegeben hätte, „doch ich habe von Anfang an gesagt, dass ich in München bleiben möchte“. Eine Ansage, die Günther Gorenzel bestätigte. „Er war gar nicht offen, sich irgendwas anzuhören“, so der Sportchef. „Es hat den ein oder anderen Anruf gegeben, Erstkontakte, aber kein konkretes Angebot.“

Und Kobylanski? Der betonte, dass er schon in Braunschweig bestens mit Bär harmoniert habe. „Wir haben uns auf und neben dem Platz super verstanden“, so der Spielmacher über den zwei Jahre älteren Stürmer. Und allgemein, zur neuen gemeinsamen Aufgabe 1860: „Wir grooven uns ein, sind auf dem Weg, ein richtig geiles Team zu werden.“ Der Spielmacher weiß: „Ein guter Start in die Saison kann entscheidend sein. Wenn wir ins Rollen kommen, ist vieles möglich. Man merkt, dass sich der ganze Verein nach dem Aufstieg sehnt.“