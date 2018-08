Hiller steht im DFB-Pokal im Tor: „Das wird eine Riesen-Herausforderung“

Am Sonntag (18.30 Uhr) treffen die Löwen im DFB-Pokal zu Hause auf den Zweitligisten Holstein Kiel. In den (mindestens) 90 Minuten besonders im Fokus: Marco Hiller.

München - Der Aufstiegstorhüter wurde vor der Saison von Hendrik Bonmann verdrängt – im Pokal darf er zeigen, was er drauf hat.

Auf Instagram nannte Hiller den Wechsel auf der Torhüterposition einen „Nackenschlag“ – trotzdem verlängerte der 21-Jährige seinen Vertrag bis 2020 und das, obwohl er Angebote aus der Zweiten und Dritten Liga hatte. „Meine Verbundenheit und mein Weg mit diesem Verein sind größer als eine Momentaufnahme“, schrieb das Eigengewächs.

Daniel Bierofka lobt Hiller

„Das ist ein Statement seiner Persönlichkeit und seines Charakters“, lobte Daniel ­Bierofka den Keeper. „Ich denke, dass er auch einen anderen Weg hätte nehmen können. Er weiß aber auch, was er trotz der Entscheidung hier hat und wir ihn in der letzten Saison, auch in der schweren Phase, unterstützt haben“, sagte der Coach. Hiller stand damals nach einigen Wacklern zur Diskussion, doch Bierofka hielt an ihm fest.

Auch jetzt sei der Kampf um die Nummer Eins ein Rennen auf Augenhöhe – bei dem Bonmann einen kleinen Schritt weiter vorne ist. „Marco wird sich damit sicher nicht zufrieden geben. Er ist in der Rolle des Verfolgers, der Druck machen muss“, sagte Bierofka. Aber er betonte auch, dass Bonman vorerst seinen Stammplatz sicher hat. Am Sonntag dürften Hiller und seine Hintermannschaft einiges zu tun bekommen. „Das wird eine Riesen-Herausforderung, aber ich hoffe, dass wir es zusammen mit den Zuschauern hinbekommen“, sagt Bierofka.

+ Biero lobt Vertragsverlängerung. © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke

„Ich spiele nicht gegen Tim Walter, sondern gegen Kiel“

Kiel hat mit Jae-Sung Lee einen sehr spannenden Spieler im Kader. Der 25-Jährige Offensivmann wurde 2017 Südkoreas Fußballer des Jahres, bei der WM spielte er gegen Deutschland. In der Liga traf er beim beachtlichen 3:0 zum Auftakt beim HSV. Ob Daniel Wein helfen kann ihn zu verteidigen, ist noch nicht klar. Der Sechser ist angeschlagen, das Training am Samstag soll über seinen Einsatz entscheiden.

Am Sonntag kommt es für die Löwen auch zum Duell mit Ex-Bayern-Trainer Tim Walter. Ihm schnappte Bierofka vergangene Saison den Aufstieg weg. „Ich habe beide Derbys gewonnen! Welche Rechnung soll da offen sein?“, sagte der Kiel-Trainer im tz-Interview. Bierofka lässt das kalt: „Ich spiele nicht gegen Tim Walter, sondern gegen Kiel.“

TSV 1860 gegen Holstein Kiel dürfte eines der spannenderen Duelle der erste Runde im DFB-Pokal sein. Daniel Bierofka fordert vollen Einsatz von seinem Team.

Florian Fussek