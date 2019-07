TSV 1860 mit zwei Gesichtern: „Da hat man gesehen, was für eine Power wir haben“

Der erste Auftritt der neuen Drittliga-Saison 2019/2020 endet für den TSV 1860 mit einem Remis gegen Preußen Münster. Trainer Bierofka trauert vergebenen Chancen hinterher.

München - Nach dem 1:1 zwischen dem TSV 1860 und Preußen Münster im Premieren-Duell der neuen Drittliga-Saison gab es für die Löwen nicht wirklich Grund zum Katzenjammer. Vielmehr dürfte es in den kommenden Trainingseinheiten wohl darum gehen, wie solch ein großer Leistungsunterschied zwischen zwei verschiedenen Halbzeiten zustande kommen. kann. Auch 1860-Coach Daniel Bierofka sprach im Interview nach dem Abpfiff (hier geht‘s zum Nachbericht) über die zwei grundlegend voneinander abweichenden Darbietungen seiner Kicker:

TSV 1860: Bierofka trauert Torchancen in Hälfte zwei hinterher

Daniel Bierofka (Trainer, TSV 1860): So schlecht wir in Halbzeit eins waren, so gut waren wir im zweiten Durchgang. Vor der Pause hatten wir keinen Mut, keine Überzeugung. Wir haben so ein bisschen Fußball gespielt. Und ein bisschen geht halt nicht, mit ein bisschen Zweikampf. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das gezeigt, was wir auch in der Vorbereitung gemacht haben. Da hat man auch gesehen, was für eine Power wir haben. Aufgrund des Verlaufes in der zweiten Halbzeit hätten wir sogar noch gewinnen müssen. Wir hatten 2, 3 große Chancen zum Siegtreffer.



Auch der neue Trainer von Drittliga-Rivale Preußen Münster, Sven Hübscher, äußerte sich nach dem Abpfiff und sagte folgendes:

Sven Hübscher (Trainer Preußen Münster): Es ist schade für uns, ich hätte gern gewonnen. Aber so ist es auch okay. Wir sind im Prinzip eine neue Mannschaft und die Mechanismen laufen noch nicht ganz so toll. Da müssen wir ein bisschen ruhiger werden. Wir hätten gerne drei Punkte genommen, aber einer ist auch in Ordnung. Direkt weitermachen, gar nicht lange aufhalten und weiter punkten.



