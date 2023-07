Amtsmüde? Da lächelt Reisinger nur müde – Oberlöwe kündigt erneute Kandidatur an

Von: Uli Kellner

Das war’s noch lange nicht: Präsident Robert Reisinger will die Löwen weiter voranbringen. © Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Wie bereits im vergangenen Jahr mussten sich die Fans des TSV 1860 entscheiden: Mitgliederversammlung im Zenith am Vormittag oder das Testspiel beim FC Memmingen am Nachmittag?

München – Brisanter war ohne Zweifel der politische Teil des Sonntags.Bekanntlich war Robert Reisinger (59) im Vorfeld der Jahreshauptversammlung Amtsmüdigkeit nachgesagt worden. Seine Reaktion darauf vor dem offiziellen Beginn: ein kommentarloses und müdes Lächeln.

Während seiner Bühnenrede wenig später gab sich der 59-Jährige dann angriffslustig wie lange nicht. Sein Rückzug aus der Öffentlichkeit sei nicht einem bevorstehenden Rücktritt geschuldet gewesen, sondern einem zeitintensiven beruflichen Projekt, erklärte der Unternehmensberater aus Kirchheim. Dies sei mit seinen Vizes Heinz Schmidt und Hans Sitzberger so abgesprochen gewesen. Spätestens im September, so Reisinger, würde er in das normale Alltagsgeschäft im Rahmen seines Amtes zurückkehren.

TSV 1860: Reisinger hätte Köllner früher entlassen

Tenor seines Rechenschaftsberichts: alles im Grünen bzw. tiefblauen Bereich. Die Gesamtentwicklung des Vereins macht Reisinger „glücklich und stolz“. Das in den zurückliegenden Jahren höhere Budget für den sportlichen Bereich erklärte er unter anderem mit deutlich gestiegenen Sponsoringeinnahmen. Dass der sportliche Erfolg dennoch ausblieb, könne passieren und sei nicht unüblich, so Reisinger mit Verweis auf die ebenfalls am Aufstiegsziel gescheiterten Konkurrenten Dynamo Dresden und FC Ingolstadt.

Eine unerwartete Schelte gab es für Günther Gorenzel, der inzwischen Sportchef bei Austria Klagenfurt ist. Im Rückblick, sagte Reisinger, hätte die Beurlaubung von Ex-Trainer Michael Köllner bereits vor der WM-Pause erfolgen müssen (anstatt Ende Januar). Stattdessen habe er auf Gorenzel gehört, der nach Darstellung des Präsidenten an einen Turnaround mit Köllner geglaubt habe. „Ich ärgere mich über mich selbst“, sagte der Oberlöwe. Es sei Fehler gewesen, nicht auf sein Bauchgefühl gehört zu haben. Eine neue sportliche Führungspersönlichkeit „von Format“ werde bereits in Kürze der Öffentlichkeit präsentiert, so Reisinger.

TSV 1860: Reisinger kündigt erneute Kandidatur an

Positiv dagegen hob der Oberlöwe die Arbeit der Ehrenamtlichen im Verein sowie die Jugendförderung heraus: „Zum zweiten Mal in Folge sind wir der führende Drittligist mit den meisten Einsatzzeiten für U 23-Spieler und Debütanten.“ Auch zum seit Jahren heiß diskutierten Ausbau des Grünwalder Stadions äußerte sich Reisinger emotional. Ein „städtebaulichen Vorzeigeprojekt mit herausragender Ökö-Bilanz und höchster Gestaltungsqualität“ sei für ihn vorstellbar, „ein Signal für neues Denken“. Dieses Projekt sei allerdings nicht umsetzbar. Dafür fehle schlicht und ergreifend „eine visionäre starke politische Kraft“. Reisinger bissig in Richtung Stadtspitze: „Außergewöhnliches will hier niemand mehr schaffen. Es liegt nicht an uns.“

Seine fast einstündige Rede, für die Reisinger Standing Ovations der 382 anwesenden Mitglieder erhielt, beendete er mit der Ankündigung, dass er 2025 für eine weitere Kandidatur zur Verfügung stehe. Der seit 2017 amtierende Präsident unterstrich damit, dass er keineswegs amtsmüde ist. Zum Abschluss richtete Reisinger einen Appell an die Löwen-Basis: „Es würde mich freuen, wenn die Mitglieder das Gehörte nach draußen tragen und damit für ein wenig mehr Rationalität und Diskussion im Vereinsumfeld sorgen.“ (Alexander Nikel / Uli Kellner)