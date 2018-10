Das nächste Geschenk: Löwen geben erneut Führung aus der Hand – dieses Mal sogar in Überzahl

Der TSV 1860 München hat das nächste Geschenk verteilt. Schon wieder kassieren die Münchner ein Tor in der Schlussviertelstunde. Die Würzburger Kickers können spät ausgleichen.

Wie oft Daniel Bierofka wohl ins Lenkrad gebissen hat auf seiner nächtlichen Rückfahrt zur Sportschule Hennef? Der Löwen-Trainer war komplett bedient nach den 90 Minuten gegen die Würzburger Kickers (Live-Ticker zum Nachlesen). Wie schon gegen Unterhaching am vergangenen Mittwoch vergeigten die Sechziger am Montagabend auch gegen die Gäste aus Unterfranken eine 1:0-Führung – dieses Mal sogar in Überzahl, nachdem Würzburgs Gnaase in der 57. Minute Gelb-Rot abgeholt hatte. Viel bitterer (oder naiver?) geht’s nimmer. „Wir müssen die Führung mit einem Mann mehr einfach nach Hause bringen“, sagte Phillipp Steinhart bei Telekom Sport. „Da fehlt uns die Ruhe und Cleverness.“

Bierofka hatte erneut seine Startelf vom 1:1 in Unterhaching aufgeboten, vor der Dreierkette Paul–Weber-Lorenz sollte ein Fünfer-Mittelfeld für Kompaktheit und Bindung zum sogenannten „Ochsensturm“ Grimaldi/Mölders sorgen. Ein Plan, den die gut gestaffelten Würzburger zu vereiteln wussten. Außer einem Flachschuss von Bekiroglu (4.) und einer abgefälschten Rechtsflanke von Willsch, die Grimaldi im Zentrum knapp verpasste (16.), hatten die Sechziger im ersten Durchgang nichts Gefährliches anzubieten. Die optische Überlegenheit mündete nicht in Torchancen, Steinharts Standards blieben ebenso harmlos – als größte Gelegenheit stellte sich Würzburgs Angriff in der 29. Minute heraus, an dessen Ende Skarlatidis aus vier Metern über die Latte zielte.

Für Bierofka war dieser Dusel-Moment der Anlass, umzustellen. Für den blassen Bekiroglu kam Nico Karger, die Grundordnung veränderte sich in ein 4-4-2. „Danach waren wir besser im Spiel“, sagte Co-Trainer Oliver Beer in der Halbzeitpause und verwies auf die gefährlichen Würzburger Außenspieler, die den Löwen in der ersten halben Stunde ordentlich zugesetzt hatten.

Die erste Chance nach Wiederanpfiff hatten trotzdem die Kickers. Weber fälschte eine Hereingabe zu Skarlatidis ab, erneut feuerte der Schwabe drüber (48.). 1860 blieb die aktivere Mannschaft, Grimaldi verzog aus der Drehung (52.), wenig später führten die Löwen zumindest nach der Anzahl der Spieler. Gnaase holte sich mit hartem Einsteigen gegen Willsch die Ampelkarte ab (57.), jetzt wurde die zerfahrene Partie hitzig. Und es passierte Zählbares. Erst traf Grimaldi per Kopf auf Flanke von Steinhart zum 1:0 (64.), die Chancen zum 2:0 wurden konsequent vergeben. Folge: Skarlatidis netzte im dritten Versuch zum 1:1 (82.) nachdem Paul und Weber nicht hatten klären können. Eine gefühlte Niederlage. Am Dienstag Abend geht’s auf die Wiesn.

