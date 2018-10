Bierofka zufrieden: „Der Lexi wird kommen, zu hundert Prozent“

Die Löwen jubeln über das wichtige 2:0 von Lex. Sein Treffer war die Entscheidung im Totopokal-Viertelfinale bei seinem Ex-Klub Buchbach.

Buchbach - Selbstvertrauen tanken, nach fünf sieglosen Spielen in der Liga endlich wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen – mit diesem Vorsatz war der TSV 1860 gestern zum Totopokal-Viertelfinale nach Buchbach gefahren. Am Ende des Abends konnten die Löwen ihre Mission als erfüllt verbuchen. 2:0 (1:0) besiegten sie den zähen Regionalligisten vor 2500 Zuschauern in der ausverkauften SMR-Arena. Und der Chef-Erlöser war ausgerechnet ein Einheimischer: Stefan Lex, von 2009 bis 13 für Buchbach aktiv, machte mit seinem 2:0 in der 69. Minute den Deckel drauf. Die Führung hatte Simon Lorenz bereits in der 8. Minute per Kopfball besorgt, Romuald Lacazette gab ein unauffälliges Debüt.

Biero: „Charakter hat mir gefallen“

„Wir müssen das Spiel in der zweiten Halbzeit früher zu Ende bringen“, bilanzierte 1860-Trainer Daniel Bierofka nach der Partie im Kabinengang. Zufrieden war er insgesamt trotzdem. „Was mir heute gefallen hat, war die Persönlichkeit und der Charakter der Mannschaft. Das brauchst du hier in Buchbach.“ Die 0:1-Niederlage aus der Vorsaison in der Regionalliga ist nicht vergessen.

Dafür vielleicht bald die Formkrise von Stefan Lex. Der Außenstürmer, im Sommer vom FC Ingolstadt gekommen, war bislang das größte Sorgenkind im Kader der Sechziger. Er müsse „raus aus seinem Schneckenhaus“, hatte ihm Sportchef Günther Gorenzel (seit gestern 47) jüngst über die Presse empfohlen. In der zweiten Halbzeit zeigte Lex gestern, dass er durchaus eine Verstärkung sein kann. Laufstark, mit enormen Biss im Zweikampf und einigen gelungenen Vorstößen zählte er zu den auffälligsten Löwen an diesem Abend. Die Belohnung: das Tor aus der Drehung nach Vorlage von Sascha Mölders. Lex‘ trockenhumoriger Kommentar: „Hier in Buchbach kenne ich ja die Tore, da ist es ein bissl einfacher.“

Lex ist „guten Mutes“

Ob ihm das Erfolgserlebnis nun endlich die ersehnten Flügel namens Selbstvertrauen verleihen wird? Bierofka ist sich sicher: „Diese Glückshormone durch das Tor sind durch nichts zu ersetzen. Der Lexi wird kommen, zu hundert Prozent.“ Lex selbst ist zumindest „guten Mutes“, wie er zu Protokoll hab.

„Nach der schwierigen Zeit in Ingolstadt, als ich zum Schluss gar nicht mehr spielen durfte, habe ich natürlich gehofft, dass ich bei Sechzig schneller reinfinde. Da bin ich ein stückweit verkrampft. Aber ich versuche bei jedem Einsatz und in jedem Training daran zu arbeiten, dass es lockerer wird. Und Tore helfen natürlich.“ Ob der Knoten geplatzt sei, lautete die Schlussfrage. Zwei Sekunden Überlegzeit: „Mei, geplatzt... Der erste Faden schaut zumindest raus.“

