TSV 1860: Ersetzt ein Dachauer den gesperrten Dachauer Rieder?

Von: Thomas Leichsenring

Seit Saisonbeginn zurück bei den Löwen: der Dachauer Mittelfeldspieler Tim Rieder. © Ulrich Wagner

Der TSV München 1860 führt die Tabelle der 3. Bundesliga an, hat den ersehnten Aufstieg in Liga zwei nach fünf Siegen in fünf Spielen fest im Blick.

Dachau – Ein Dachauer hat einen festen Stammplatz im Team von Trainer Michael Köllner: Tim Rieder. Der defensive Mittelfeldspieler stand bislang in allen fünf Spielen in der Startelf. Zum Saisonauftakt gelang ihm beim 4:3-Sieg in Dresden auch ein Tor. Allerdings wird er nun wohl eine Weile fehlen. Im Spiel gegen Halle sah Rieder am Freitag nach einem Foul die Rote Karte.

Rieders Stammverein ist der ASV Dachau. Der Defensivmann hatte 1860 München 2020 verlassen, um zum 1. FC Kaiserslautern zu wechseln, ein Jahr später ging er zu Türkgücü, von dort kehrte der Dachauer vor Saisonbeginn zurück zu den Löwen.

Profis aus Dachau: Keller wechselt in die 2. Bundesliga

Mit Quirin Moll hat Rieder einen Mannschaftskollegen, der ebenfalls aus Dachau kommt und früher für den TSV 1865 spielte. Moll wurde in allen fünf Spielen der laufenden Drittliga-Saison eingewechselt.

Zwei Spieler, die einst bei JFG TaF Glonntal ausgebildet wurden, stehen bei einem Ligakonkurrenten der Münchner Löwen unter Vertrag: Der Dachauer Tim Civeja und Thomas Rausch aus Kollbach spielen für den FC Ingolstadt, aktuell Tabellendritter der 3. Liga. Rausch und der vom Erstligisten Augsburg nach Ingolstadt ausgeliehene Civeja kamen in drei von bislang fünf Spielen zum Einsatz, beide wurden jeweils eingewechselt.

Auf seinen ersten Punktspieleinsatz beim neuen Verein wartet Thomas Keller. Der Defensivspezialist aus Schwabhausen verließ den FC Ingolstadt nach dem Abstieg, um in Heidenheim weiter in der 2. Bundesliga spielen zu können. Trainer Frank Schmidt setzte Keller in den Testspielen gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim und gegen den rumänischen Erstligisten Craiova sowie im DFB-Pokal in Illertissen ein, bislang aber noch nicht in Punktspielen.

Florian Jungwirth in der MLS im Einsatz

In der nordamerikanischen Profiliga MLS (Major League Soccer) hoffen die Vancouver Whitecaps aktuell auf die Qualifikation zu den Play-offs. Der Karlsfelder Florian Jungwirth kam allerdings in den vergangenen Wochen nicht zum Einsatz.

Jungwirth, der unter anderem für Darmstadt Bundesliga spielte, ist schon seit 2017 in der MLS aktiv, erst für San José, seit 2021 für Vancouver. (Thomas Leichsenring)