Ex-Löwe Adlung brennt die Sicherung durch und fliegt mit Rot vom Platz

Daniel Adlung ist mit 287 Einsätzen in der 2. Bundesliga ein gestandener Ex-Profi. Gegen TSV 1860 Rosenheim flog der 31-Jährige wegen einer grob unsportlichen Aktion vom Platz.

Daniel Adlung lief zwischen 2013 und 2017 im Trikot der Münchner Löwen auf. Insgesamt 117 Partien bestritt Adlung für den TSV in der 2. Liga. Nach dem Abstieg der Blauen, zog es den 31-Jährigen für ein knappes Jahr in die erste australische Liga, bevor er wieder nach Deutschland zurückkehrte. Heute läuft der Mittelfeldmann für seinen Ausbildungsverein Greuther Fürth als spielender Co-Trainer in der Regionalliga Bayern auf.

Im Spiel gegen den TSV 1860 Rosenheim, sorgte Adlung in der Schlussphase der Partie für Aufsehen. In der 90. Spielminute wollte Adlung beim stand von 1:1 einen Freistoß aus dem Halbfeld schnell ausführen. Um dies zu verhindern, stellte sich ein Rosenheimer vor die Kugel. Doch dieser hatte die Rechnung nicht mit dem Ex-Profi gemacht. Es folgte ein heftiger Tritt des Fürthers. Schiedsrichter Steffen Grimmeißen, der nur wenige Meter vom Geschehen entfernt stand, stellte den ehemaligen Löwen mit glatt Rot wegen Unsportlichkeit vom Platz.