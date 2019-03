Volle Konzentration auf Sechzig: Bierofka hat Trainer-Lizenz in der Tasche

Daniel Bierofka ist jetzt Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz. Wie seine 23 Mitstreiter hat der Trainer der Löwen die Prüfungen bestanden.

Köln - Die Ex-Profis Daniel Bierofka, Andreas Hinkel und Patrick Helmes haben den Lehrgang für die Fußballlehrer-Lizenz erfolgreich beendet. Nach zehn Monaten Ausbildung unter der Leitung von Daniel Niedzkowski an der Hennes-Weisweiler-Akademie bestanden alle 24 Teilnehmer die Prüfung, darunter auch Christian Fiel vom Zweitligisten Dynamo Dresden. Der Lehrgang endete mit der Übergabe der Urkunden bei einem Festakt am Donnerstagabend in Köln.

"Wir freuen uns, eine Reihe hochqualifizierter neuer Fußballlehrer auszuzeichnen. Ein Kompliment geht an Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski, der dem Kurs bei seiner Premiere an der Spitze der Ausbildung wertvolle neue Impulse gegeben hat", sagte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff.

Die Absolventen des 65. Fußball-Lehrer-Jahrgangs

Arne Barez, Daniel Bierofka, Sebastian Dreier, Christian Fiel, Sebastian Geppert, Ovid Hajou, Patrick Helmes, Andreas Hinkel, Patrick Irmler, Alexander Kiene, Oskar Kretzinger, Georg Martin Leopold, Theresa Merk, Patrick Mölzl, Elard Ostermann, Roberto Pätzold, André Pawlak, Marcel Rapp, Pit Reimers, Sven Schuchardt, Uwe Speidel, Mike Sergio Terranova, Marco Vorbeck, Markus Zschiesche.

Bierofka kann sich voll auf Sechzig konzentrieren

Daniel Bierofka kann sich damit in den letzten Saisonwochen voll und ganz auf seine Arbeit als Cheftrainer bei den Löwen konzentrieren. Der 40-Jährige hat die Profis der Giesinger binnen knapp zwei Jahren zum Aufstieg in die 3. Liga und dort nach 30 Spieltagen auf Rang fünf geführt. Zudem steht Sechzig im Halbfinale des Toto-Pokals und kann auf diesem Weg in den DFB-Pokal einziehen.

Lesen Sie auch: DFB-Ausbilder Niedzkowski über Bierofka: „Ehrgeizig, aber kein Streber“

sid, mol