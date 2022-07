TSV 1860 München: Boyamba fehlt im Pokal-Kracher gegen Dortmund - auch Deichmann fraglich

Von: Henrik Ahrend

Joseph Boyamba fehlt auch im DFB-Pokal gegen den BVB. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Löwen-Fans werden weiter auf den ersten Pflichtspiel-Einsatz von Joseph Boyamba warten müssen. Der 25-Jährige wird gegen den BVB am Freitag fehlen.

München - Das werden die Fans des TSV 1860 München mit Sicherheit nicht gerne hören: Joseph Boyamba wird auch am Freitag im DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund ausfallen. Der 25-Jährige Offensivspieler der Löwen plagt sich derzeit mit Adduktorenproblemen und wird auch deswegen am Freitag Trainer Michael Köllner nicht zur Verfügung stehen.

TSV 1860 München: Yannick Deichmann bleibt fraglich für DFB-Pokal-Spiel

Nicht nur auf Joseph Boyamba müssen die Löwen gegen Borussia Dortmund verzichten. Auch hinter der Personalie Yannick Deichmann steht ein großes Fragezeichen. Der 27-Jährige kämpft zurzeit mit akuten Wadenproblemen und somit bleibt sein Einsatz am Freitag auch fraglich. Deichmann trainierte am Dienstag nicht mit der Mannschaft und wird auch nicht mit der Mannschaft zum Toto-Pokal-Spiel nach Rödelmaier reisen. Damit ist auch ein Einsatz am Freitag nach unseren Informationen unwahrscheinlich.

Doppelte Pokalwoche für den TSV 1860 München: Nur ein Profi fährt mit nach Rödelmaier

Der Auftakt im Toto-Pokal gegen den SV Rödelmaier steht für die Löwen bereits am Dienstag an. Drei Tage vor dem DFB-Pokal-Spiel muss der TSV 1860 beim Bezirksligisten die Pflichtaufgabe bewältigen. Die Löwen werden nicht mit der A-Mannschaft nach Rödelmaier fahren. Laut „dieblaue24.com“ wird nur Fabian Greilinger von den am Samstag eingesetzten Löwen-Profis mit nach nach Unterfranken reisen.

Die Elf von Trainer Michael Köllner spielt am heutigen Dienstag den 26. Juli um 18:30 Uhr beim Bezirksligisten in Rödelmaier. Am Freitag den 29. Juli um 20:45 bittet die Löwen-Elf den großen BVB zum Tanz in der ersten Runde des DFB-Pokals. (Henrik Ahrend)