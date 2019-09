Löwen-Ticker: Doppelter Eigentor-Wahnsinn im Grünwalder! Vier Treffer beim kuriosen Traditionsduell

Nach zwei Siegen in Folge kassierte der TSV 1860 München in Duisburg wieder eine Niederlage. Gegen den 1.FC Kaiserslautern wollen die Löwen in die Erfolgsspur zurückfinden.

München - Wiesn-Heimspiel für die Münchner Löwen. Während der Großteil der Landeshauptstadt am Rad dreht und das größte Volksfest der Welt im Herzen Münchens zelebriert, regiert beim TSV 1860 der Ernst des Lebens.

Der traditionelle Wiesn-Besuch der Sechzger am Dienstagabend verlief alkoholfrei und endete bereits um 21.00 Uhr. Chef-Trainer Daniel Bierofka wollte verhindern, dass seine Spieler in Sachen Regeneration vor dem Spiel gegen Kaiserslautern Abstriche machen.

1860 München gegen den FCK - was noch immer nach Bundesliga klingt, dürfen die Fans beider Teams nun im zweiten Jahr in Folge in der 3. Liga erleben. Eine Tatsache, die dem Spiel aber seinen Charakter als Duell zweier Traditionsvereine nicht nimmt. In Kombination mit dem Wiesn-Termin wird die Partie am Samstagmittag im altehrwürdigen Grünwalder Stadion definitiv zum Prestige-Duell.

TSV 1860 München empfängt Kaiserslautern: Hält die Festung Grünwalder Stadion?

Aber auch aus tabellarischer Sicht würde den Löwen ein Sieg guttun. Nachdem das Team von Daniel Bierofka zuletzt zwei Spiele in Folge gewinnen konnte, kassierte man in Duisburg eine knappe Niederlage. Am Samstag soll vor heimischem Publikum wieder ein Sieg her und die Vorzeichen für einen Dreier stehen nicht schlecht. Denn in der laufenden Saison ist der TSV 1860 in München noch ungeschlagen (4 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden).

Gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern soll sich der Trend zur „Festung Grünwalder Stadion“ also weiter fortsetzten. Die Gäste sind mit einem Punkt weniger unmittelbarer Tabellennachbar der Löwen und wollen ebenso wie die Bierofka-Truppe so früh wie möglich Distanz zu den Abstiegsrängen aufbauen.

Beide Teams könnten am Samstag mit einem Dreier einen großen Schritt machen, um diesem Ziel näherzukommen. Trotz des freundschaftlichem Verhältnisses, in dem beide Fan-Lager zueinander stehen, könnte es also ein heißer Nachmittag werden. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

fd