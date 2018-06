1860 holt diesen Löwen-Schreck ins Grünwalder - und auch ein Dachauer soll kommen

Die Personalplanungen beim TSV 1860 schreiten weiter voran. Nun haben die Löwen den nächsten Neuen verpflichtet - und sind an einem weiteren interessiert.

München - Endlich geht es bei den Löwen auch personell voran. Drei Wochen nach dem vielumjubelten Aufstieg in die 3. Liga können sich die Löwen-Fans nun auf den nächsten Neuzugang freuen. Bereits seit Längerem baggerten die Sechzger an Efkan Bekiroglu vom FC Augsburg II, auch wir hatten ihn als mögliche Verstärkung aus der Regionalliga Bayern thematisiert. Nun machen die Löwen Nägel mit Köpfen!

Bekiroglu soll am Montag seinen Vertrag unterschreiben, der bis 2020 laufen soll. Der 22-jährige Offensivspieler kostet den Aufsteiger keine Ablöse, da sein Vertrag bei den kleinen Schwaben am 30. Juni 2018 ausläuft. Auch wenn ihm der Durchbruch beim FCA in der Bundesliga nicht gelang, bekommen die Löwen mit Bekiroglu einen der auffälligsten Spieler der abgelaufenen Regionalliga-Saison.

Elf Tore und sieben Vorlagen stehen für den 22-Jährigen Offensivmann zu Buche. Dabei spielte er vor vier Jahren noch in der Bezirksliga. Von Phönix München wechselte Bekiroglu nach Unterföhring und ein Jahr später zur zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Nun will er bei den Löwen den Durchbruch schaffen, gegen die er beim Regionalliga-Rekordspiel (3:2 für den FCA II) zweimal getroffen hatte.

Löwen-Interesse auch an Rieder - wer kommt am Montag noch?

Bekiroglu ist der erste, aber möglicherweise nicht der letzte Spieler, der aus der Fuggerstadt Augsburg an die Grünwalder Straße kommt. Auch Tim Rieder (24), Innenverteidiger mit über 130 Regionalliga-Spielen und fünf Bundesliga-Partien, ist ein Thema beim TSV 1860. Rieder wurde in Dachau geboren.

Weitere Spieler, an denen die Löwen interessiert sind, sollen ebenfalls am Montag unterschreiben. Mit Adriano Grimaldi wurde bereits ein Spieler verpflichtet, der neben einigen Zweitligaspielen auch viel Drittligaerfahrung mitbringt. Außerdem hat der TSV 1860 im April schon vier Neuzugänge auf einen Schlag verpflichtet.

sh, ffu