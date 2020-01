3. Liga im Live-Ticker: Zwischen 1860 und Braunschweig fällt ein frühes Tor - Sascha Mölders ist nicht beteiligt

Der TSV 1860 startet gegen Eintracht Braunschweig ins Jahr 2020. Die Löwen könnten in der Dritten Liga den Anschluss nach oben halten. Das Spiel im Live-Ticker.

Eintracht Braunschweig - 1860 München: Träumen von Rang drei?

Vorbericht: Braunschweig - Der TSV 1860 München kann den zweiten Saisonabschnitt zuversichtlich angehen. Das Team von Trainer Michael Köllner ist nunmehr seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Die positiven Ergebnisse gegen Jahresende haben die Blauen in eine komfortable Tabellensituation gebracht - 29 Punkte, Platz zehn.

Die Löwen konnten den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte verbessern, die Distanz zum Aufstiegsrelegationsrang drei beträgt lediglich vier Zähler. Grund genug im blauen Lager zum Träumen zu beginnen? In seiner ersten Pressekonferenz zeigte sich Köllner einst durchaus optimistisch als er sagte: „Vielleicht ist dieses Jahr ja sogar etwas möglich. Wenn wir die nächsten fünf Spiele gewinnen, gehen wir als Dritter in die Winterpause.“ Am Ende waren es unter seiner Riege zwei Siege und drei Remis.

3. Liga: Eintracht Braunschweig - 1860 München: „Vielleicht spielen wir ja in der Relegation gegen den Club“

1860 scheint dennoch Chancen darauf zu haben, im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden zu können. Bei den Löwen weiß man zwar sehr wohl, dass bis dahin noch einige Spiele gewonnen werden müssten, ganz aussichtslos sieht man die Situation allerdings nicht. Unter der Woche ließ Löwen-Präsident Robert Reisinger angesprochen auf Platz drei durchblicken: „Schau ma moi. Vielleicht spielen wir ja am Ende in der Relegation gegen den Club.“ Die Nürnberger liegen in der 2. Bundesliga aktuell auf dem Relegationsrang 16.

3. Liga: Eintracht Braunschweig - 1860 München: Klubs tauschen zeitgleich die Trainer

Damit in der Landeshauptstadt aber weiter über derartige Wunschszenarien geredet werden kann, braucht es gegen Eintracht Braunschweig ein positives Resultat. Der Vorjahres-16. spielt bislang eine respektable Runde und hat sich nach einer absoluten Seuchensaison mehr als gefangen. Die Köllner-Schützlinge sind daher gefordert.

Beide Teams wechselten in dieser Spielzeit übrigens quasi zeitgleich den Trainer. Im November beerbte Michael Köllner bekanntlich Daniel Bierofka, bei den Niedersachsen folgte Marco Antwerpen auf Christian Flüthmann.

