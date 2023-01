„Gefühlt 120 Prozent sind gegen ihn“: Etliche TSV-1860-Fans fordern Köllner-Aus

Von: Uli Kellner

Sechzger-Fan Wolfgang Budack (58) fordert: Köllner raus! © uk

Michael Köllner gilt beim TSV 1860 München als umstritten. Eine Umfrage unter Fans zeigt: Der Löwen-Coach hat bei vielen seinen Kredit verspielt.

München – In den Fanforen muss man mit der Lupe nach Kommentaren suchen, die pro Michael Köllner sind. Doch wie schaut es im echten Leben aus? Wir haben uns umgehört, auch bei Fans, von denen bekannt war, dass sie die Arbeit des Trainers lange gut bewerteten. Gefunden haben wir noch einen Unterstützer. Unsere Umfrage.

TSV-1860-Fan Roman Wöll auf „Köllners Seite“ - fordert aber drei Punkte gegen den FSV Zwickau

Weiterhin im Team Köllner: Roman Wöll (68) ist Allesfahrer beim TSV 1860 München. Hier posiert er mit Jesper Verlaat. © Stefan Matzke

Romas Wöll: „Ich weiß, dass ich einer der wenigen bin, die noch auf Köllners Seite sind. Die Ergebnisse gefallen mir nicht, aber im Prinzip will ich schon mit ihm weitermachen. Diese permanenten Trainerwechsel bringen doch nichts – und du weißt ja auch gar nicht, wen du holen solltest. Klar: In dem Stil wie zuletzt darf’s natürlich nicht weitergehen.“

„Ich hatte gehofft, dass es in Mannheim eine Wende gibt – jetzt geht’s wieder in die völlig verkehrte Richtung. Gegen Zwickau musst du jetzt gewinnen, da gibt’s nix. Schon ein Unentschieden ist zu wenig, und wenn die Niederlagenserie weitergeht, klar – dann müssen sie handeln.“

TSV-1860-Fan Wolfgang Budack fordert den Köllners Rücktritt: „120 Prozent sind gegen ihn“

Wolfgang Budack: „Es ist unfassbar, dass Köllner Trainer bleiben soll. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man ihn schon im alten Jahr entlassen müssen. Leider hat sich die Investorenseite gegen das Präsidium durchgesetzt. Ismaik hat uns 2017 in die Regionalliga versenkt – und auch jetzt handelt er nicht zum Wohle des Vereins.“

„Köllner ist mit seinem Latein am Ende, da kann er den Spielern noch so viele Bücher schenken und ,Wahrheit oder Lüge’ spielen lassen – das hilft alles nichts. Bei den Spielern hat er das Ansehen verloren, er müsste die Zeichen der Zeit erkennen, klammert sich aber an seinen Stuhl, warum auch immer. Ganz ehrlich: Ich bin zutiefst erschüttert. Für mich haben die Spieler in Mannheim Dienst nach Vorschrift gemacht, nur das Allernötigste. Jeder andere Trainer hätte dafür gesorgt, dass sich die Mannschaft reinhaut, sie kämpft, motiviert ist.“

„Die Spieler wollen nicht mehr, das ist offensichtlich. Oder anders ausgedrückt: Sie wollen – und zwar von diesem Trainer erlöst werden. Mein Tipp an den Trainer: Er sollte ins Internet schauen, lesen, was die Fans denken. Gefühlt 120 Prozent, auch wenn’s das gar nicht gibt, sind gegen ihn. Bitter, dass er es nicht erkennt – und noch bitterer, dass die e.V.-Seite am Sonntag nicht mal gehört wurde.“

Axel Dubelowski alias Löwenbomber hat genug von Michael Köllner gesehen: „Der Trainer muss weg.“ © uk

TSV-1860-Fan Axel Dubelowski: Michael Köllner hätte vor der WM fliegen müssen

Axel Dubelowski: „An den Spruchbändern in der Kurve sieht man: Der Unmut gegen Köllner wächst – auch weil er sich über die WM in Katar unglücklich geäußert hat. Ich habe schon vor der WM-Pause gesagt: Der Trainer muss weg – dann hätte man die zwei Monate für einen Neuanfang nutzten können. Die Chance hat man verstreichen lassen, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt schon wieder unter Zugzwang sind. Diesen Salat hat uns unsere Führungsetage eingebrockt.“

„Auffällig ist, dass Köllner vor der Saison den Schulterschluss mit Anthony Power gesucht hat. Damit stellt er sich gegen alle Ziele, die Fans haben – bei vielen hat er seither unten durch. Wenn jetzt die nötigen sportlichen Erfolge ausbleiben, hat er es sich selbst zuzuschreiben, dass er schlechter gesehen wird, als das sonst der Fall wäre. Meine Prognose ist: Wir werden ab sofort gegen den Abstieg spielen – weil der Trainer unfähig ist, aus dem besten Spielermaterial eine leistungsstarke Mannschaft zu formen.“

(Eingeholt von Uli Kellner)