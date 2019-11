Zehn Punkte Vorsprung! U17 der Löwen gewinnt Derby gegen FC Bayern

Auch in der B-Jugend spielte der TSV 1860 München am Sonntag gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern. Doch in diesem Spiel nutzten die Junglöwen ihre Chancen.

Die U17-Junioren der Löwen stehen souverän an der Tabellenspitze der Bayernliga

Das Derby gegen den FC Bayern am Sonntag gewannen sie deutlich mit 4:1

Das Ziel ist nach drei Jahren der Aufstieg in die Bundesliga

Die U17 Junioren des TSV 1860 München machten es besser als ihre Vorbilder der ersten Mannschaft. Sie zeigten den ein Jahr jüngeren Spielern des FC Bayern München am Sonntag im Auswärtsspiel am Campus die Grenzen auf.

Doch das Team von Trainer Jonas Schittenhelm geriet erst in Rückstand. In der 31. Spielminute traf Giancarlo Lore für die U16 der Bayern. So ging es dann auch in die Halbzeit. „Wir konnten verdient mit 1:0 in Führung gehen“, sagte Trainer Alexander Moj bei fcbayern.com.

Doch gerade einmal vier Minuten in der zweiten Halbzeit waren gespielt, bis die Junglöwen das Spiel mit zwei Treffern komplett gedreht hatten. „Leider sind wir durch zwei individuelle Fehler innerhalb von zwei Minuten nach der Pause in Rückstand geraten“, sagte Moj. Durch einen Elfmeter kassierten die Bayern das 1:3 und fünf Minuten vor dem Ende machte der TSV mit dem 1:4 den Sack zu.

Unglaubliche Bilanz der Junglöwen

Durch den Sieg können die B-Junioren von der Grünwalder Straße ihre unglaubliche Bilanz weiter ausbauen. Es war nämlich nicht nur der Derbysieg gegen den FC Bayern München, sondern auch der dreizehnte Sieg im dreizehnten Spiel. Damit gewannen die Löwen jedes Spiel in der Hinrunde der U17-Bayernliga und stehen mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung vor dem 1. FC Nürnberg II und Ingolstadt an der Tabellenspitze.

In der nächsten Partie geht es zum Rückspiel gegen die Nürnberger. Nach diesem Topspiel geht es dann in die verdiente Winterpause. Das Hinspiel konnten die Junglöwen mit 2:0 gewinnen. So wie es aussieht, wird der TSV 1860 in der nächsten Saison zumindest mit der U17 nach drei Jahren endlich in die Bundesliga zurückkehren.