Live-Ticker: Elfmeter und Rudelbildung im Derby - Bayern tanzen sich in Führung

Es ist Derbyzeit in München! Der TSV 1860 München empfängt am 16. Spieltag der 3. Liga den FC Bayern II im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

Der TSV 1860 empfängt den FC Bayern II zum Derby in der 3. Liga .

empfängt den zum Derby in der . Michael Köllner feiert sein Debüt als Löwentrainer.

feiert sein Debüt als Löwentrainer. Alle wichtigen Informationen zum Münchner Derby gibt es hier.

13.02 Uhr: Auch die Löwen sind angekommen.

+ Die Mannschaft des TSV 1860 ist im Grünwalder Stadion eingetroffen. © FVO

12.52 Uhr: Während die Fans noch unterwegs sind, sind die Spieler der Bayern schon im Stadion eingetroffen. Gut gelaunt geht es ins Grünwalder. Und auch Mickael Cuisance hat heute offenbar nicht verschlafen.

10.51 Uhr: Um 10.30 Uhr haben sich die Fangruppierungen beider Vereine an ihren Treffpunkten eingefunden. Die Anhänger der Löwen versammelten sich wie gewohnt am Candidplatz in Giesing, um von dort zum Grünwalder Stadion zu marschieren. Die Bayern-Fans trafen sich am Sendlinger Tor, um von der Stadt aus mit der U-Bahn Richtung Stadion zu gelangen, dafür haben sie einen Sonderzug gechartert. Die Bayern werden dabei von einem Polizeiaufgebot begleitet, wie dieser Tweet zeigt.

Viel los am Treffpunkt, kommt alle gut ins Stadion. ✌ pic.twitter.com/RZkDq8Tapy — FC Bayern Amateure (@BayernAmateure) November 24, 2019

Update vom 24. November 2019, 10.31 Uhr: Heute ist es soweit! Das Münchner Derby steigt an der Grünwalder Straße. Das Stadt-Stadion ist vor allem für die Löwen-Fans ein Tempel, aber nicht nur bei den Blauen für seine zentrale Lage geliebt.

Einige würden das Lokalduell wohl aber auch lieber etwas weiter außerhalb wissen. Die Münchner Polizei warnt am Vormittag vor Straßensperren und massiven Verkehrsbehinderungen. Mit der U1 zum Wettersteinplatz und dann zu Fuß ins Stadion, lautet die Empfehlung.

Im Rahmen des Derbys #M60FCB kann es morgen zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Straßensperrungen rund um das Grünwalder Stadion kommen. Wir empfehlen, für die Anreise zum Spiel, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. #WirfuerMuenchen — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 23. November 2019

Erstmeldung vom 21. November 2019: München - Endlich ist wieder Derbyzeit in München! Am 16. Spieltag der 3. Liga kreuzen der TSV 1860 München und der FC Bayern II im Grünwalder Stadion die Klingen. Die Löwen genießen dabei Heimrecht und können wohl auf die größere Fanunterstützung bauen.

Die Ausgangssituationen der beiden Mannschaften sind dabei aus sportlicher Sicht ähnlich. Sechzig gewann die letzten beiden Spiele gegen Viktoria Köln (4:2) und beim Halleschen FC (1:0) und kletterte mit 20 Punkten auf Rang 14. Einen Punkt mehr haben die kleinen Bayern auf dem Konto, die bei ihrer Generalprobe vor dem Derby mit 2:1 gegen Zweitliga-Absteiger FC Magdeburg die Oberhand behielten.

Vor Derby: Früchtl verlängert beim FC Bayern II - Chaotische Wochen beim TSV 1860

Neben dem Platz sind die Situationen aber grundverschieden. Während die größte Meldung vor dem Derby beim FC Bayern II die Vertragsverlängerung von Keeper Christian Früchtl war, ging es bei den Löwen in den vergangenen Wochen rund.

Daniel Bierofka, Aufstiegstrainer, Legende und eigentlich unumstritten, trat völlig überraschend zurück und verließ das Trainingsgelände anschließend unter Tränen. Grund dafür war die sogenannte Maulwurf-Affäre. Bereits bei der Partie in Halle mussten die Löwen ohne ihren Coach auskommen und wurden von Co-Trainer Oliver Beer betreut. Beim 1:0, das am Ende der Siegtreffer war, zeigten die Spieler eine emotionale Geste als Tribut an „Biero“.

TSV 1860 verpflichtet Köllner als Bierofka-Nachfolger - Premiere im Derby gegen den FC Bayern II

Zeitnah nach dem Spiel gegen Halle gaben die Löwen die Verpflichtung von Michael Köllner als neuem Trainer bekannt. Der ehemalige Coach des 1. FC Nürnberg ließ bei der PK anlässlich seiner offiziellen Vorstellung gleich markige Worte vom Stapel. „Bei fünf Siegen sind wir Dritter“, sagte er und befeuerte die Hoffnungen der Löwen-Fans auf einen baldigen Aufstieg in die 2. Liga.

Köllner wird sich an seinen Worten messen lassen müssen und hat mit dem Derby gegen den FC Bayern II gleich eine extrem schwere Aufgabe vor der Brust. Dabei nicht helfen kann Maximilian Oesterhelweg, der zuletzt bei den Löwen zur Probe trainierte. Sportchef Günther Gorenzel begründete die Absage an den vertragslosen Profi mit Rückkehren auf dessen Position.

Auch eine gute Nachricht gibt es vor dem Derby: Löwen-Präsident Robert Reisinger und Hasan Ismaik scheinen endlich bereit zu sein, miteinander zu sprechen. Bevor das aber passiert, steht alles im Zeichen des Derbys am Sonntag. Das Derby zwischen 1860 München und den FC Bayern II können Sie auch live per Stream verfolgen, wie wir Ihnen auf *tz.de erklären.

sh

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerkes.