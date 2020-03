Carl Zeiss Jena gegen TSV 1860 München im Live-Ticker: Löwen müssen für den Aufstiegstraum liefern

1860 München hat seinen Remis-Lauf gegen Chemnitz gebrochen. Kommen gegen Jena drei weitere Punkte für die leisen Aufstiegsträume hinzu? Die Antwort im Live-Ticker.

Live-Ticker: FC Carl Zeiss Jena - TSV 1860 München -:-

1860 München ist in der Dritten Liga seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen.

ist in der Dritten Liga ungeschlagen. Die Löwen schnuppern an den Aufstiegsplätzen.

München - Der Lauf der Münchner Löwen ist mittlerweile kaum mehr zu glauben. Seit 13 Pflichtspielen wurde die Elf von Michael Köllner nicht mehr geschlagen und kletterte nach einer Hinrunde voller Abstiegsangst plötzlich in die oberen Tabellenregionen.

Nach dem Sieg gegen den Chemnitzer FC ist die Aufstiegs-Relegation aktuell nur noch vier Punkte entfernt und die Löwen-Träume werden immer lebendiger. Um sie am Leben zu halten, sollten allerdings auch gegen Jena drei Punkte her.

TSV 1860 München gegen Carl Zeiss Jena: Löwen brauchen Siege für den Aufstiegstraum

Denn die starke Serie kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der TSV die wichtigen Zähler eher nach dem Motto „langsam aber sicher“ sammelt. Vor dem Dreier am vergangenen Wochenende spielten sie vier Mal in Folge Remis.

Im Rennen um den Aufstieg helfen diese kleinen Schritte aber nur wenig. Es müssen Siege her, wenn man am Ende ein wirkliches Wörtchen um die 2. Liga mitreden möchte. Auch, wenn die anderen Drittligisten ebenfalls nicht so recht wollen oder können und sich ein wahres Schneckenrennen liefern.

1860 München träumt plötzlich vom Aufstieg: Form von Stefan Lex beinahe sinnbildlich

Einer, der ganz viel dazu beigetragen hat, dass die Löwen auf einmal nach oben blicken können, ist Stefan Lex. Unter Michael Köllner blüht der ehemalige Ingolstädter regelrecht auf, während er in der Hinrunde nach überstandener Verletzung einfach nicht so recht in den Tritt kommen wollte.

So verläuft die Formkurve des Offensiv-Spezialisten nahezu deckungsgleich zu der seines Arbeitgebers. Trotzdem bleibt man in Giesing auf dem Boden der Tatsachen. Man fühle sich nicht unbesiegbar, erklärte Lex nach dem Chemnitz-Spiel und auch die Tabellensituation ordnet er nüchtern ein: „Bislang haben wir allerdings eher davon profitiert, dass die Mannschaften vorne schwächeln.“

TSV 1860 blüht sportlich auf: Hinter den Kulissen gibt es aber wieder einmal Zoff

Über Patzer der Konkurrenz wird sich der TSV aber auch in der Schlussphase der Saison wohl kaum beschweren. Zumal sich die Löwen - wieder einmal - hauseigene Nebenkriegsschauplätze basteln. Hasan Ismaik und Robert Reisinger tragen eine Rassismus-Debatte öffentlich aus. Als „hanebüchen“ betitelte der Präsident die Vorwürfe des Gesellschafters, der nach dem Hopp-Eklat vom FC Bayern schwärmte und seine Löwen in die Pflicht nehmen wollte. Aus 1860-Sicht bleibt nur zu hoffen, dass sich die Mannschaft davon nicht irritieren lässt.