Live-Ticker: Aufstellung der Löwen - Michael Köllner bringt Rückkehrer direkt von Anfang an

Mit dem Zweitplatzierten der 3. Liga wartet eine wahre Herkulesaufgabe auf die Münchner Löwen.

Trainer Michael Köllner lässt zur Vorbereitung unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren.

Update vom 13. Dezember 2019: Flügelstürmer Stefan Lex wird den Löwen am Montag beim Spiel in Ingolstadt höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Die Knieblessur des ehemaligen Ingolstädters erlaube kein Mannschaftstraining, sagte Trainer Michael Köllner am Freitag. „Stand heute kann Stefan nicht spielen. Wenn er spielt, dann müsste er zu 100 Prozent fit sein und dazu ist die Zeit schon knapp.“ Den Gegner sieht Köllner in der Favoritenrolle. „Sie haben acht Punkte mehr als wir, haben zehn Tore nach zweiten Bällen erzielt – da werden wir uns gewaltig strecken müssen.“ Trotzdem sei das Ziel am Montag die „maximale Punktezahl“.

München - Ein paar Spiele lang sah es nach einem echten Aufwärtstrend für den TSV 1860 München aus: Siege gegen Viktoria Köln, in Halle und dann noch gegen Stadtrivale Unterhaching.

Das Unentschieden gegen Sonnenhof Großaspach hat dem Höhenflug aber einen kleinen Dämpfer verpasst. Nicht nur, weil Großaspach gerade mal auf Platz achtzehn liegt. Die Löwen spielten außerdem eine ganze Hälfte in Überzahl - und da lagen sie bereits in Führung.

In der 52. Minute kassierten die Sechziger dennoch den Ausgleich, eine 100-prozentige Torchance kurz vor Abpfiff ließ Prince Owusu liegen. Damit reichte es zuhause nur für einen Punkt.

MitIngolstadt wartet am Montag ein deutlich schwererer Brocken auf die Löwen. Zur Vorbereitung auf das Auswärtsspiel lässt Cheftrainer Michael Köllner dreimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren.

Im Spiel hofft die Mannschaft auf Timo Gebhart, der am Ende der Begegnung gegen Großaspach sein Comeback feierte. Aber auch Youngster Noel Niemann weckt Hoffnungen.

Und auch Stefan Lex könnte im Oberbayern-Derby wieder im Kader stehen. Das zumindest hatte Köllner auf der Pressekonferenz am Mittwoch in Aussicht gestellt. Der Mittelfeldspieler hatte sich gegen Unterhaching am Knie verletzt.

. Der Sieger des Toto-Pokals qualifiziert sich für die 1. Runde des DFB-Pokals. Nun wurde bekannt, dass die Stadt München großes Interesse am DFB-Pokalfinale zeigt. Der Pachtvertrag des DFB mit dem Olympiastadion endet 2020 -

Der TSV 1860 München ist am Montag, 19 Uhr, zu Gast beim FC Ingolstadt 04. Eine Herkulesaufgabe für den Zehntplatzierten aus München. Andererseits sind die Löwen aber auch seit fünf Spielen ungeschlagen.