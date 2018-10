Mölders, Weber, Lex: Das sind Bierofkas Gedankenspiele für Großaspach

Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel. Am Sonntag empfangen die Löwen Sonnenhof Großaspach auf Giesings Höhen. Trainer Daniel Bierofka gibt Einblick in seine Gedanken zur Aufstellung.

München - Gewissensbisse, den Andrea-Berg-Klub zu schlagen, hat Da­niel Bierofka nicht. „Ich habe keine Platte von ihr im Schrank. Das ist nicht so meine Musik“, sagt der Löwen-Trainer vor dem Spiel gegen Großaspach am Sonntag (13 Uhr/bei uns im Live-Ticker). „Ich höre Musik, wo ein bisschen Pep drinnen ist.“ Den sollten seine Spieler auch auf dem Platz zeigen, wenn der zweite Sieg in Folge eingetütet werden soll. Bitter: Top-Torschütze Adriano Grimaldi ist gegen den Klub, den Andrea Bergs Ehemann Uli Ferber mitgründete, wegen der fünften Gelben Karte gesperrt. Grimaldi dürfte von Sascha Mölders ersetzt werden. „Er ist die erste Alternative für mich“, sagt Bierofka. „Ich will vorne mit einem Stoßstürmer spielen.“

Außer Außenspieler Marius Willsch, der sich krank meldete, müssen die Löwen keinen neuen Verletzten beklagen. „Wahrscheinlich kommt dafür Nono Koussou in den Kader“, verrät der Coach. Die Qual der Wahl hat Bierofka trotz des Ausfalls auf den Außen. Beim 2:0-Sieg über Braunschweig am vergangenen Wochenende durften Stefan Lex, der das 1:0 schön einleitete (Bierofka: „Er kommt immer mehr“) und Nico Karger ran. „Karges hat ein gutes Spiel gemacht. Er hatte nur ein bisschen Pech in seinen Abschlüssen“, so der Trainer. Aber auch der Dritte im Bunde konnte zuletzt überzeugen. „Benny Kindsvater hat gut trainiert und ein Tor gemacht“, lobt der Trainer. „Gründe hat man immer, um Dinge zu verändern.“

Bierofka lobt Trainingsleistungen von Weber

Auch auf der Innenverteidiger-Position? Dort ersetzte in der vergangenen Woche überraschend Daniel Wein den Kapitän Felix Weber. Ob der 23-Jährige am Sonntag wieder auf die Bank muss, lässt ­Bierofka offen. „Felix hat die Woche sehr gut trainiert. Er hat seine Leichtigkeit wieder zurückbekommen“, sagt Bierofka. „Es ist für mich immer eine Überlegung wert, ihn wieder in die Startelf zu berufen.“

Dass Weber gegen Braunschweig nicht spielte, will Bierofka nicht zu hoch hängen. „Der Junge ist 23 Jahre alt! Die Kapitänsbinde hat er nicht, weil er immer auf dem Spielfeld steht, sondern weil er diesen Verein mit seiner Art auszeichnet“, betont er. „Felix ist meine rechte Hand. Er hat mein vollstes Vertrauen!“ Diskussion beendet.

+ Ungewohnte Rolle: Sechzig-Kapitän Felix Weber (3. v. r.) musste gegen Braunschweig von der Bank aus zuschauen. © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke

Großaspach hat kürzlich den Trainer gewechselt

Mit Sonnenhof Großaspach kommt eine Mannschaft, die kürzlich den Trainer gewechselt hat. Das macht es für die Taktik-Abteilung der Löwen nicht einfacher. „Wir haben die Woche auf uns geschaut. Wir müssen unsere Qualitäten in den Vordergrund rücken. Für uns ist nicht ausschlaggebend, was der Gegner macht“, sagt Bierofka.

Die Premiere des neuen Trainers Florian Schnorrenberg glückte. 1:0 gewann Großaspach gegen Meppen - der erste Sieg für die Gemeinde aus Baden-Württemberg seit dem dritten Spieltag (2:0 gegen Lotte). „Wir freuen uns sehr auf das Spiel an der Grünwalder Straße und hoffen, dass uns die große Kulisse und vor allem unsere Fans, die zahlreich anreisen, beflügeln werden“, sagt Schnorrenberg. Für Großaspacher Verhältnisse kommen wirklich viele Fans mit. Mittlerweile sollen 300 Karten verkauft worden sein - das ist mehr, als in allen (!) bisherigen Auswärtsspielen in dieser Saison zusammen. Kein Wunder: Auf fremden Plätzen hat Großaspach gerade einmal vier Tore geschossen - so wenige wie kein Team in der Liga. Da sollte doch mit Pep und Mölders für die Löwen etwas möglich sein!

Löwen-Spieler übernachten wieder im Holiday Inn

Vor dem Braunschweig-Sieg schliefen die Löwen zum ersten Mal vor einem Heimspiel im Hotel. Das soll jetzt wieder Glück bringen. Dieses Mal geht es ins Holiday Inn. „Ich hatte ein gutes Gefühl, weil wir zusammen waren“, so Bierofka. „Ich bin aber nicht abergläubisch!“

Florian Fussek