Live-Ticker: 1860-Fans marschieren in Richtung Grünwalder - Stadion geöffnet

Alles ist angerichtet - im Rückspiel der Relegation empfängt der TSV 1860 München am Sonntag den 1. FC Saarbrücken. Steigt Sechzig auf? Wir berichten im Live-Ticker.

12.45 Uhr: Schöne Worte, die 1860-Geschäftsführer Michael Scharold im Vorowrt des Stadionmagazins gefunden hat. „Ich will Danke sagen an: Euch, die Ihr Spieltag für Spieltag unser Team unterstützt hat die Mitarbeiter des TSV 1860, die in schwierigen Zeiten mit unendlichem Einsatz dieses Szenario gestimmt haben die Mannschaft, die jede Woche alles gegeben hat, um heute hier zu stehen und dabei immer auf Gegner getroffen ist, die das Spiel ihres Lebens hatten. Daniel Bierofka und sein Trainer- und Funktionsteam.”

12.43 Uhr: Noch Fragen? Mittlerweile sind auch die Löwen am Stadion eingetroffen.

12.40 Uhr: Optimismus pur bei diesen Löwen-Fans am Grünspitz. "Der hing schon in Norderstedt", sagen Claudia, Mona, Gerhard und Brigitte über ihr weiß-blaues Aufsteigsbanner. Zur Erinnerung: Das war in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga in der Saison 1992/93 - stark!

+ Claudia, Mona, Gerhard und Brigitte mit ihrem Banner. © fkn

12.38 Uhr: Die Spieler des 1. FC Saarbrücken inspizieren gerade den Rasen im Stadion. Auf der Gegnetribüne sind blaue und weiß Papptafeln verteilt, das ganze Grünwalder (bis auf die Ostkurve mit den Gäste-Anhängern) wird heute in weiß und blau erstrahlen!

12.35 Uhr: Er trägt den Löwen noch immer im Herzen - und zeigt das auch auf Facebook. Guillermo Vallori grüßt mit seinem ersten 1860-Trikot aus seiner Heimat Mallorca per Video. „“Es wird ein wichtiger Tag für uns“, weiß er. „Manchmal müssen wir Schritte nach hinten machen, um drei Schritte nach vorne zu machen.“ Er ist sich sicher: „Heute machen wir den ersten Schritt nach vorne.“

12.32 Uhr: Was passiert eigentlich heute nach dem Spiel? Das weiß wohl keiner so genau. Fakt ist, dass die Löwen-Spieler nach der Partie Urlaub haben - hoffentlich verzögert sich dieser aber etwas wegen einer tagelangen Aufstiegsparty ...

12.25 Uhr: Die Partie ist mit 12.500 Zuschauern natürlich restlos ausverkauft. Dennoch hoffen einige verzweifelte Fans noch an Tickets zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen das gelingt, ist aber verschwindend gering ...

12.11 Uhr: Massive Polizeipräsenz rund um das Grünwalder Stadion! Kein Wunder bei der Brisanz, die dieses Finale um den Aufstieg mit sich bringt. Die Fans aus Saarbrücken hatten sich am Wettersteinplatz versammelt, betreten jetzt langsam aber sicher das vor rund zehn Minuten geöffnete Stadion.

12.12 Uhr: Der Fanmarsch der Löwen vom Hans-Mielich-Platz aus zieht bereits über den Candidberg in Richtung Grünwalder Stadion nach oben. Insgesamt haben rund 2000 Anhänger den Marsch angetreten. Freunde, die Spannung ist förmlich greifbar!

12.00 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Relegationsrückspiel um den Drittliga-Aufstieg zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken. Anpfiff im einmal mehr ausverkauften Grünwalder Stadion ist am Sonntag um 14 Uhr. Was sich bis hier hin rund um die Partie getan hat, finden Sie hier in unserem Countdown-1860-Ticker!

TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken: Vorbericht

Machen die Löwen den letzten und entscheidenden Schritt in Richtung 3. Liga? Nach dem 3:2 in Völklingen am Donnerstag genügt dem Team von Trainer Daniel Bierofka auf Giesings Höhen schon ein Unentschieden, um den Aufstieg perfekt zu machen. Auch bei einem 0:1 oder 1:2 dürfen die Blauen jubeln. Trotz der guten Ausgangsposition warnt Sportchef Günther Gorenzel vor einem verhaltenen Auftritt: „Wir müssen mutig Fußball spielen und Saarbrücken unter Druck setzen. Die sind immer für ein Tor gut und das Ding ist noch nicht durch.“

Ähnlich sieht es Markus Ziereis: „Wir können uns überhaupt nicht ausruhen. Saarbrücken hat eine Riesenqualität, das dürfen wir nicht unterschätzen.“ Trainerlegende Karsten Wettberg betont nach dem Hinspiel zumindest:„Mit dem Sieg müssen wir natürlich damit leben, dass wir Favorit sind.“ Was Sechzig neben dem Vorsprung noch in die Karten spielt: Saarbrückens gefährlichster Spieler wird zuschauen müssen: Kevin Behrens sitzt nach seiner sinnlosen Grätsche gegen Kodjovi Koussou eine Sperre ab.

Nicht nur die Löwen-Spieler haben den Fans am Donnerstag in Völklingen Spaß gemacht. BR-Reporter Andre Siems konnte und wollte seine Verbundenheit mit den Blauen zu keiner Sekunde verschweigen. Am Mikrofon fieberte der Journalist teilweise enthusiastischer mit als mancher Anhänger vor dem TV-Bildschirm - auch wenn Siems sein Bestes gab, um alle mitzureißen. An dieser Performance muss sich der Kommentator des Rückspiels messen lassen.

mg