Duell der Löwen im Live-Ticker: 1860 führt gegen Braunschweig - Ende der Sieglos-Serie?

Aufsichtsrat des TSV 1860 trifft sich am Sonntag: Gravierende Beförderung steht (wohl) an

In die Amtszeit von Sportchef Günther Gorenzel fällt unter anderem der Aufstieg des TSV 1860 in die Dritte Liga. Nun steht laut unseren Informationen eine Beförderung an.