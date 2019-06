Live-Ticker: TSV 1860 testet gegen den FC Basel - Löwen glücklos, Schweizer eiskalt

Nach zwei souveränen Siegen zum Start in die Vorbereitung testet der TSV 1860 München am Mittwoch gegen einen Champions-League-Teilnehmer.

TSV 1860 München - FC Basel 0:3 (0:3)

+ Ein mutiger (Bayern-)Fan beim Löwen-Spiel. © mm/tz TSV 1860 1. Halbzeit: Hiller - Weeger, Weber, Erdmann, Steinhart - Kindsvater, Seferings, Wein, Bekiroglu, Willsch - Mölders TSV 1860 2. Halbzeit: Bonmann - Paul, Lang, Greilinger, Siebdrat, Dressel, Marikovic, Klassen, Kovacevic, Böhnlein, Ziereis FC Basel: Nikolic - Dimitriou, Fernandez, Campo, Riveros, Pululu, Frei, Kyatengwa, Petretta, Bua, Tushi Ersatz: Pukaj -Widmer, Zuffi, Kuzmanovic, Van Wolfswinkel, Vonmoos, Ajeti, Alvarez Balanta, Zhegrova, Xhaka, Kaiser Tore: 0:1 Campo (13.), 0:2 Bua (33.), 0:3 Frei (42.) 46. Minute: Das Spiel läuft wieder. Basel hat sechsmal gewechselt, Sechzig tauscht die ganze Mannschaft aus. Kapitän bei den Löwen ist jetzt Markus Ziereis.



45. Minute: Halbzeit! Das Spiel läuft wieder. Basel hat sechsmal gewechselt, Sechzig tauscht die ganze Mannschaft aus. Kapitän bei den Löwen ist jetzt Markus Ziereis.45. Minute: Halbzeit!

42. Minute: Basel bleibt eiskalt - 3:0. Diesmal ist Kapitän Frei per Kopf der Torschütze.

33. Minute: Basel macht aber die Tore! Bua wird am Elferpunkt frei gespielt und bringt die Kugel am herausstürmenden Hiller vorbei im Tor unter.

26. Minute: Die Löwen machen Durck. Nikolic fischt einen Bekiroglu-Hammer aus dem Winkel.

17. Minute: Riesen-Doppelchance! Bekiroglu und Mölders scheitern beide am hervorragend reagierenden Nikolic.

13. Minute: Tor! Basel geht mit einem Traumtor von Campo in Führung, der die Kugel nach einer Ecke aus 20 Metern in den linken Winkel schweißt.

12. Minute: Kindsavter scheitert aus spitzem Winkel an Nikolic.

8. Minute: Seferings hat die erste größere Chance im Spiel, zielt aber knapp drüber.

1. Minute: Das Spiel läuft. Die Löwen spielen in grün, Basel in blau-rot.

18.21 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Neuzugang Dennis Erdmann steht in der Startelf.

18.15 Uhr: Uns erreichen erste Bilder aus dem Stadion. Das Team von Trainer Marcel Koller macht sich warm.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zum Testspiel des TSV 1860 München gegen den FC Basel aus der Schweiz. Am Mittwochabend um 19 Uhr stehen sich beide Mannschaften im Waldstadion in Unterpfaffenhofen gegenüber. +++

Freundschaftsspiel TSV 1860 München gegen FC Basel im Live-Ticker

München - Seit gut einer Woche befindet sich der TSV 1860 München unter der Leitung von Trainer Daniel Bierofka in der Vorbereitung auf die Drittliga-Saison. Diese beginnt am Wochenende rund um den 20. Juli. Bisher bestritten die Löwen zwei Vorbereitungsspiele. Gegen den Regionalligisten VfR Garching gewannen sie mit 5:2 und gegen die SpVgg Plattling aus der Bezirksliga feierten sie beim 10:0-Sieg ein wahres Schützenfest.

Nun geht es gegen ein anderes Kaliber. Der FC Basel wurde schon 20 mal Schweizer Meister und holte von 2010 bis 2017 acht nationale Titel in Folge. In der Saison 2017/18 erreichte man das Champions-League-Achtelfinale. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der FC Basel in der Schweizer Super League Zweiter hinter den Young Boys Bern.

FC Basel mit zahlreichen Nationalspielern

Seit Montag befindet sich der FC Basel im Trainingslager am Tegernsee. Trainiert werden die Schweizer von Marcel Koller, der als Trainer bereits den 1. FC Köln, den VfL Bochum und die österreichische Nationalmannschaft betreute. Mit beispielsweise Zdravko Kuzmanovic, Valentin Stocker und Fabian frei ist das Team zudem mit ehemaligen Bundesliga-Profis und Nationalspielern gespickt. Einen Spieler mit Zweitliga-Erfahrung konnten die Löwen diese Woche verpflichten. Dennis Erdmann wechselt aus Magdeburg nach München. Kommt er in Unterpfaffenhofen schon zum Einsatz? Wir berichten im Live-Ticker, das Spiel wird außerdem per Stream übertragen.

pp