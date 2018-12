Live-Ticker: Dezimierte Löwen schießen in der 62. Minute den Ausgleich - Dreht Sechzig das Spiel noch?

Der TSV 1860 München empfängt am Sonntag Abstiegskandidat FC Carl Zeiss Jena, die Löwen wollen den fünften Heimsieg der Saison. Ob das klappt, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

+++ Nicht nur ein Wetter-Chaos droht beim Spiel (Vor wenigen Minuten kamen jede Menge Schneeflocken runter), sondern auch ein kleines Verkehrschaos. Die Busse am Grünwalder Stadion mussten rangieren. 1860 und Jena kamen gleichzeitig an.

TSV 1860 München gegen FC Carl Zeiss Jena - Vorbericht

Auf Giesings Höhe kommt es am Sonntag zum ersten Mal seit über zehn Jahren zum Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Carl Zeiss Jena. Es wird das erst neunte Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine sein, die bislang absolut ausgeglichen verlaufen sind. Jeweils drei Siegen für beide Teams stehen zwei Remis gegenüber bei einer Tordifferenz von 10:8 aus Löwen-Sicht. Das letzte Spiel zwischen Sechzig und Jena gewannen allerdings die Thüringer, am 30. März siegte der FCC mit 2:1 in der Allianz Arena (einziger 1860-Torschütze: Berkant Göktan).

Für den TSV 1860 ist der FC Carl Zeiss Jena, aktuell Drittletzter der Tabelle, ein gefährlicher Gegner, die letzten drei Drittliga-Partien verloren die Gäste allesamt bei 7:13 Toren - das ist ein Gegentorschnitt von vier pro Partie. Das allerdings dürfte wiederum den Blauen zugute kommen, deren Problem ja die Chancenverwertung ist. Jena jedenfalls steckt tief im Abstiegskampf, nur eines der letzten 13 Liga-Spiele konnten die Männer aus dem Paradies (so heißt der Stadtteil, in dem der Verein beheimatet ist) gewinnen. Sie setzten vor allem auf die Unterstützung von den Rängen, 1500 Fans werden mit nach München reisen.

Der TSV 1860 könnte sich mit dem fünften Heimsieg der Saison weiter ans obere Drittel der Tabelle heranrobben und den Abstand zu den Abstiegsplätzen, der aktuell lediglich vier Punkte beträgt, weiter ausbauen. Für die (sportliche) Ruhe an der Grünwalder Straße wären die drei Punkte jedenfalls absolut förderlich. In der weiß-blauen Führungsebene herrscht derzeit ja wieder ein wenig Wirbel ...

Können sich die Löwen weiter Luft verschaffen? Bei uns im Live-Ticker erfahren Sie es!

fw, ank