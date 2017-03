Live-Ticker: Die Löwen-Aufstellung ist da - mit Aigner und Olic

München - Kellerduell zwischen dem TSV 1860 und dem FC St. Pauli - können die Löwen den vierten Heimsieg in Folge einfahren und sich von den Hamburgern absetzen? Der Live-Ticker.

TSV 1860 München - FC St. Pauli -:- (-:-)

TSV 1860: Ortega - Boenisch , Ba , Uduokhai - Wittek , Bülow , Lacazette , Lumor - Amilton , S. Aigner - Olic St. Pauli: Heerwagen - Dudziak , L. Sobiech , Hornschuh , Buballa - Nehrig , Buchtmann - Cenk Sahin , Möller Daehli , Sobota - Bouhaddouz Tore: --- Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 2. Bundesliga finden Sie hier.

+++ Die neuen Löwen-Ultras versammeln sich gerade hinter dem Block und werden wohl in Kürze auf die Tribüne ziehen.

+++ Aufpassen müssen die Löwen heute auf Aziz Bouhaddouz. Der Stürmer besorgte beim 5:0 gegen den KSC einen lupenreinen Hattrick für sein Team.

+++ Im Tor der Gäste steht übrigens heute ein ehemaliger Münchner. Philipp Heerwagen spielte zwischen 2002 und 2007 für die SpVgg Unterhaching. Die Löwen haben nicht die besten Erinnerungen an ihn. Heerwagen stand bei den legendären Klatschen der Löwen gegen die Vorstädter in den Spielzeiten 2005/2006 (1:4) und 2006/2007 (1:5) im Kasten der Vorstädter. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen.

+++So brüllt der Löwe. Aigner und Olic starten für Ayicek und Gytkjaer. Was meint Ihr?

+++ Ein Debüt gibt es heute auf jeden Fall: Die neu-formierte Ultra-Gruppierung „Münchner Löwen“ feuert unsere Blauen heute zum ersten Mal an. Die Banner in der Nordkurve sind bereits montiert und auch ein Podest mit dem Münchner Kindl steht bereit. Die Mannschaft darf sich also auf lautstarke Unterstützung von den Rängen freuen. Auf geht‘s Löwen!

+++ Die Löwen-Aufstellung dürfte jeden Moment hier eintrudeln: Wir sind gespannt, wie Vitor Pereira die Startelf im Vergleich zur 0:2-Pleite gegen Union Berlin verändert. Vielleicht bekommen ja heute Stefan Aigner und Michi Liendl ihre Chance? Was meint ihr? Wie baut der Löwen-Coach um?

+++ Statistik hin oder her: S t. Pauli ist das Team der Stunde. Die Paulianer verloren nur eines der letzten acht Spiele und vermöbelten vergangene Woche den Karlsruher SC mit 5:0. Die Löwen müssen also gewarnt sein. Verlieren sie, rückt das Team von Ewald Lienen ihnen in der Tabelle bis auf einen Punkt auf die Pelle.

+++ Hoffnung vor dem Duell der Kellerkinder macht die Statistik: Die Löwen sind seit fünf Zweitligaduellen gegen St. Pauli ungeschlagen. Hoffentlich kommt heute ein weiterer Dreier dazu.

+++ Kaiserwetter in der Allianz Arena. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen 16 Grad inspizieren die Löwen-Akteure gerade den Platz. Die Arena soll heute voller werden als sonst. Bis zu 30.000 Löwenfans könnten das Duell mit dem FC St. Pauli verfolgen. Für alle Daheimgebliebenen gibt‘s natürlich unseren Ticker.

+++ Die Löwen sind da! Wir sind heiß - und Ihr?

+++ In knapp zwei Stunden geht‘s in der Allianz Arena los. Die Löwen sorgten zuletzt eher abseits des Platzes für Furore. Unseren Ticker gibt‘s aber heute zu 100 Prozent ohne Querelen - sondern ausschließlich mit Fußball. Löwen-Ehrenwort!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des TSV 1860 München gegen den FC St. Pauli! Es ist das Duell der Tabellennachbarn: Die Löwen liegen auf Rang 14, die Hamburger auf Rang 15., die Teams trennen vier Punkte. Damit ist klar: Sechzig kann sich mit einem Heimsieg gegen den direkten Kontrahenten vom Tabellenkeller absetzen - ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel also, zu dem auch Hasan Ismaik wieder erwartet wird.

Löwen gegen Pauli - das klingt nach großer Fußball-Tradition und emotionalen Fans. Am Donnerstag war im Internet ein Flyer aufgetaucht, nachdem die neu formierte Ultra-Gruppierung „Münchner Löwen“ ihr Arena-Debüt gegen die Kiezkicker geben könnte. Ein Comeback der weißblauen Ultras genau zu diesem richtungsweisenden Spiel gegen wiedererstarkten Paulianer könnte dem Team von Cheftrainer Vitor Pereira zusätzlichen Rückenwind im Kampf um den vierten Heimsieg in Folge geben.

Die Bilanz der Sechziger gegen St. Pauli ist positiv. In wettbewerbsübergreifend 28 Duellen behielten die Münchner 14 Mal die Oberhand, zehn Mal siegten die Hamburger bei nur vier Remis. Ein 2:2-Unentschieden gab es im Hinspiel am Millerntor. 1860 ist zudem seit fünf Spielen gegen die Kiezkicker ungeschlagen (vier Siege, ein Remis), traf zudem stets zwei Mal ins Tor.

Packen die Löwen den vierten Heimsieg in Serie und können sich so weiter aus dem Tabellenkeller herausschießen? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

